A közlemény szerint az elmúlt napokban az Európai Külügyi Szolgálat részvételével folytatott megbeszéléseken az OTP Bank számos kötelezettséget vállalt az orosz piacra vonatkozó jövőbeni terveivel kapcsolatban.

A NAZK, teljesítve a megállapodás rá eső részét levette a bankot a háború nemzetközi szponzorainak listájáról, egyúttal arra számít, hogy az OTP Bank haladéktalanul betartja a megkötött megállapodást

– közölte az ügynökség.

Az indoklásban arra hivatkoztak, hogy a bank orosz leányvállalata 2020-ban 113 millió rubel nyereséget könyvelt el, és csak jövedelemadóként mintegy 190 millió rubelt fizetett be az állami költségvetésébe.

Az OTP Bank nemcsak hivatalosan ismeri el az úgynevezett donyecki és luhanszki „népköztársaságot”, hanem kedvezményes hitelfeltételeket is biztosít az orosz hadseregnek, azaz ténylegesen jutalmazza az elkövetett háborús bűnökért. Az OTP Csoport így továbbra is támogatja az Ukrajna elleni orosz agressziót

– áll az indoklásban.

A pénzintézet mellett annak vezetőit is, 11 vezető tisztségviselőjét, Csányi Sándor elnök-vezérigazgatót is erre a szégyenlistára helyezték.