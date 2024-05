Sokan újra felfedezik az apartmanok nyújtotta szolgáltatásokat a hotelek helyett és élénkülni látszik a kempingturizmus is. A tudatos utazok azok a vendégek, akik figyelnek arra is, hogy kevesebbet kelljen költeni szórakozásra, ezért a Balatonon az ingyenes események programturizmusa is élénkülőben van. A szövetség vasárnapi közleményében kiemeli sokan nem dőlnek be azoknak a híreknek, hogy egy lángosért már 4000 forintot kérnek a Balatonnál, „ők tudják, hol kapható a finomság nyolcszáz-kilencszáz forintért is.Hangsúlyozzák: igaz ugyanakkor, hogy azokra nem tesznek libamájat. Fekete Tamás szerint idén már a fagylaltosokat is célkeresztbe állították azok, akik a balatoni utazások ellen kampányolnak.A közleményben írnak arról is az egyik balatoni szálloda értékesítési vezetőjének beszámolója alapján, hogy az idei előfoglalási statisztikák azt mutatják, hogy a főszezon a tavalyi évnél is jobb lehet. A Balatonra kezdenek visszaszállingózni a külföldi turisták, a szállodánkba sok cseh vendég foglalt szállást. Ők nem 3-4 napra foglaltak szobát, ahogy az átlag magyar teszi, hanem két hétre. Ezzel párhuzamosan Dubajból is érkezett több foglalásuk. Az előfoglalási szezonban 10-15 százalékkal alacsonyabbak az árak, mint majd az augusztusban lesznek.