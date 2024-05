Teljesen „üres" Strenner Antal azaz „Whisper Ton” Insta-oldala, vette észre a Telex. Az egyik legismertebb, legkeresettebb hazai influencer közösségi felületéről nemsokkal azután tűnt el minden bejegyzés, hogy hat magyar véleményvezért vádolt meg tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal a Gazdasági Versenyhivatal.

A You Tube-oldalán még fenntvannak a tartalmai, bár oda ritkábban gyárt anyagot, 1 hónapos az utolsó videó.

2023 novemberében a hazai influenszerek reklámozási gyakorlatának áttekintése érdekében online ellenőrzést tartott a Versenyhivatal: 28 magyar véleményvezér különböző közösségi platformokon (Instagram, YouTube, Facebook, TikTok) közétett tartalmait vizsgálták.

A GVH elemzéséből kiderült: az influenszerek 20 százaléka tartja minden esetben be a reklámjelleg feltüntetésére vonatkozó szabályokat, a többség (54 százalék) általában (de nem mindig) jelzi a promóciós tartalom tényét. A véleményvezéreknek mintegy negyede soha, vagy csak nagyon ritkán tesz erről közzé bárminemű tájékoztatást.

A publikált tartalmak fizetett jellegének feltüntetési módjában is tapasztalt hiányosságokat a Gazdasági Versenyhivatal.

Hat érintett véleményvezér

A megismert adatok alapján hat hazai influenszert (Dancsó Péter – „Videómánia”; Forstner Csenge, Fördős Zoltán – „Fördős Zé”, Halmi Bence, Kása Roland – „Rolix”, Strenner Antal– „Whisper Ton”) érintően indított versenyfelügyeleti eljárásokat a GVH.

Az érintett a véleményvezérek egyes reklámozó vállalkozások termékeit, szolgáltatásait, vagy márkáit népszerűsítő tartalmakat jelenítettek meg a közösségi platformjaikon, amikért az érintett vállalkozások feltehetően ellenszolgáltatást nyújtottak .

Ami viszont sem a vizsgált tartalmak képi világában, a videókban, illetve a leírásokból nem teszik egyértelművé a fogyasztóik számára.

Idén is megjelent a top 20 legértékesebb magyar influenszerről szóló lista a Forbes májusi magazinjának mellékletében. Tavalyhoz képest nincs az élen változás, továbbra is a TheVR, azaz a debreceni Fábián István és Komzsik János vezetik a listát. A TheVR eleinte főként VR-szemüveggel készült játékokról készített játékmenet videókat, később azonban tech bemutatókat és podcastet is elkezdtek gyártani, ahol olyan közéleti személyiségek is megfordultak, mint Baukó Attila, azaz Azahriah. A harmadikról a második helyre került a főként TikTokon aktív és igen megosztó Whisper Ton, míg a dobogó legalsó fokára Nessaj állhatott fel a tavalyi ötödik helyről. Ő szintén játékmenet videói és közvetítései miatt vált népszerűvé, a Forbes szerint azóta márkát épített és webshopot indított