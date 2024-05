Az idei női kosárlabda bajnokság bronzmeccse jelentette Fegyverneky Zsófia pályafutásának utolsó mérkőzését, a Sopron Basket játékosa ugyanis felhagy a profi kosárlabdával – derül ki az Index cikkéből.

Az egykori válogatott kiválósága azonban nem távolodik el a sporttól, a Sopron felnőtt csapatának menedzsere lesz.

„Török Zoltán ajánlotta fel nekem a lehetőséget, hogy az aktív sport befejezése után maradjak a klubnál, és segítsek a csapat körül. Szerintem Zoli szép lassan fogja adagolni a teendőket, fokozatosan alakul majd a feladatköröm. Az biztos, az én felelősségem lesz, hogy minden rendben legyen a csapattal onnantól, hogy felszállnak a buszra a csarnok előtt, elrepülnek valahova Európába kupameccset játszani, majd kiszállnak a buszból itthon” – közölte Fegyverneky.

A játékos gazdasági kérdésekben is nyilatkozott a portálnak: elmondta, hogy

ha valaki sokáig magas szinten játszik egy komolyan jegyzett csapatban, akkor arra elég a sportolói fizetése, hogy egy nyugodt jövőt biztosítson, de arra nem, hogy soha többet ne kelljen dolgozni.

„Nekünk sportolóknak ezekkel a fizetésekkel nem szabad hátra dőlni, komolyan foglalkoznunk kell azzal, hogy ez a pénz ne fogyjon el pár év múlva, és ebben a témakörben itthon sajnos rettentően le vagyunk maradva. Magyarországon egyelőre nincs koncepció arra, hogy edukálják a sportolókat azzal kapcsolatban, hogy az aktív pályafutásuk után is stabil anyagi körülmények között éljenek” – hivta fel a figyelmet a problémára – az irányító. Hozzátette: már 17-18 évesen meg kéne tanítani a fiatal sportolóknak, hogy ne herdálják el azt, amit megkeresnek, hogy a holnapra is gondolni kell, főleg, hogy ez egy olyan pálya, amit egy sérülés egyetlen pillanat alatt megsemmisíthet. „Még mindig nem gondolunk arra rendszer szinten, hogy keressék és meg is találják a megoldást arra, hogy a sportolókat megfelelő módon képezzék pénzügyileg” – hangsúlyozta.

Fegyverneky Zsófia lesz a Sopron Basket új csapatmenedzsere Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Ezzel kapcsolatban megosztotta az olvasókkal, hogy ezekben a pénzügyi kérdésekben ő igyekezett rendkívül tudatos lenni. Számos pályatársával, barátjával beszélgettek erről a problémáról és idejekorán felkészült ezekre az évekre. Rengeteg kiváló szakember van – mondta –, akik nagyon jók a munkájukban, csak ügyesen kell választani, nehogy egy rossz döntés vakvágányra vigye az embert.

Az Idex nagy interjújában a fiatal játékosok horror pénzeiről is szó esett, ezzel kapcsolatban Fegyverneky Zsófia úgy nyilazkozott:

„Ha valaki extra már fiatalon, az keressen már akkor jól, senkit ne a kora határozzon meg. Ha azonban előfordul olyan, hogy valaki nem az elért és az asztalra már letett eredményeinek megfelelő juttatást kap, hanem egy olyat, ami azt árazza be, hogy te majd később milyen jó leszel, az iszonyatosan nehézzé teszi azt, hogy valaki nagyon sokat dolgozzon. Az érdemtelenül előre megkapott sok pénz a legtöbb esetben azt eredményezi, hogy az illető már nem fog annyi munkát beletenni a közösbe, mint amennyi szükséges lenne, vagy amennyit alapvetően tudna.”

A női kosárlabda frissen visszavonult legendája ezen felül beszélt arról is, hogy

miként dolgozta fel a klubváltást és az azzal járó nehézségeket,

miért tudott 13 évig hűséges maradni Sopronhoz,

mi hiányzott a válogatottnál a kiugró sikerhez,

és miért ő ennek a sportágnak az utolsó, nemzetközi szinten is komolyan jegyzett karaktere.

A teljes cikket ezen a linken olvashatja.