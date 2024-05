Az MBH Bank és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat már több mint huszonöt éve támogatja közösen a hátrányos helyzetben lévő gyermekek tanulmányait az MBH-ösztöndíjprogramon keresztül, emellett a partnerség értelmében a hitelintézet rendszeresen vesz részt a szervezet fiatalok támogatására irányuló kezdeményezéseiben, áll a pénzintézet közleményében.

A Gyermekmentő Szolgálat idén 32. alkalommal rendezte meg a Városligeti Gyermeknapot május 25-e és 26-a között, ahol számos ingyenes programmal várták a Városligetbe látogató gyerekeket és családokat. A kétnapos eseménysorozatra a szervezet idén is 500 nehéz sorsú gyermeket hívott meg a magyarországi intézményekből és a határon túlról, közölték.

A rendezvény két napja alatt a bankcsoport 160 hátrányos helyzetű, magyarországi és határon túli gyermeket lát vendégül az Andrássy úti Hungarian Art and Business (HAB) kiállítótérben, ahol a gyerekek szakértői tárlatvezetés keretében megtekinthetik a májusban megnyílt legújabb, „A Bolygó meghódítása” tárlatot. A kiállítás Victor Vasarely, az op-art kiemelkedő képviselőjének, valamint az őt példaképnek tekintő Fajó János, a geometrikus absztrakció alkotójának közös munkáján kíséri végig a látogatókat, így a gyerekek számára is könnyen befogadható, izgalmas művészeti élményt kínál.

„Az MBH Bank számára kiemelt fontosságú a fiatalok támogatása és hatékony megszólítása. A kitűzött célok elérését partnerünk, a Gyermekmentő Szolgálat már több mint huszonöt éve segíti, így az évek során számos közös rendezvényt valósítottunk meg együtt. A Városligeti Gyermeknap mára már hagyománnyá vált, ezért különösen örülünk, hogy hozzájárulhatunk a programsorozat sikeréhez. A rendezvény mindkét napján szeretettel várjuk a hátrányos helyzetű gyermekeket a HAB kiállítótérbe, ahol izgalmas művészeti élményben lehet részük, hiszen azt szeretnénk, hogy ők is önfeledten szórakozhassanak ezen a napon” – mondta Kutas István, az MBH Bank kommunikációs ügyvezető igazgatója.

Az MBH Bank társadalmi felelősségvállalási stratégiájának fontos eleme a fiatalok edukációja és arra törekszik, hogy mindenki számára elérhető pénzügyi ismereteket biztosítson, ennek érdekében folyamatosan keresi az oktatási szervezetekkel való együttműködési lehetőségeket. Így amellett, hogy a Gyermekmentő Szolgálattal karöltve évről évre segíti a hátrányos helyzetű gyermekek tanulmányait az MBH-ösztöndíjjal, a tavalyi évben a Skool Technológiai Oktatásért Alapítvánnyal közösen digitális kompetenciafejlesztő és a pénzügyi tudatosság fejlesztésére irányuló programsorozatot indított általános- és középiskolás gyerekek számára. A bankcsoport és a DUE Médiahálózat közös műveltségi vetélkedője, a Nagy Diák Banktudós Teszt kérdéssorát pedig tavaly 13 ezer egyetemista töltötte ki, mutatnak rá.

A bank stratégiai szinten is fontosnak tartja az új generáció igényeinek kiszolgálását és elérésüket. A bankcsoport a fiatalok igényeiről, pénzügyi szokásairól készült felmérésének eredményeiből kiderült, hogy a célcsoportba tartozók sok forrásból – leggyakrabban banki honlapról, valamint a szülők és a barátok által közvetített információkból, illetve TikTok és YouTube csatornákról – tájékozódnak a pénzügyi kérdésekben. A fiatalok jellemzően 15 évesen nyitják meg első bankszámlájukat, a legtöbben ekkor már a szülői felügyelettől függetlenül, önálló döntés alapján, illetve részben az oktatási intézmény hatására. A felmérés arra is rámutatott, hogy a spórolás már a 16-17 évesek körében is elterjedt, a fiatalok közel 80 százaléka rendszeresen félretesz, amely megtakarításokból leggyakrabban drágább elektronikai cikket terveznek megvásárolni.

Az eredmények azt mutatják, hogy a pénzügyi oktatás szerepe kikerülhetetlen – hiszen a célcsoport nagy része már a nagykorúság elérése előtt is önálló megtakarítással és befektetési célokkal rendelkezik –, a megfelelő ismeretek átadása pedig az oktatási intézmények mellett a szakértelemmel rendelkező gazdasági szereplők, pénzintézetek közös felelőssége. Éppen ezért az MBH Bank célja, hogy olyan pénzügyi, digitális szolgáltatásokat fejlesszen, amelyekkel hatékonyan elérheti a fiatalokat, mindemellett pedig kiemelt figyelmet fordít a digitalizációs és a tudatos pénzügyi ismeretek bővítésére, írja a pénzintézet.