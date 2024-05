A Mol árfolyama 7 százalékkal, az OTP-é 1,5 százalékot esett a mai kereskedésben, miközben a BUX 1,1 százalékos pluszban van. Aggodalomra azonban nincs ok, ugyanis osztalékszelvény nélkül forognak a mai kereskedésben az OTP és Mol részvényei.

Ez a szelvényvágáskor normálisnak tekinthető a tőkepiacon, ugyanis az egy részvényre jutó osztalékot levonják az árfolyamból. A szelvényvágás napja azoknál az értékpapíroknál jelenik meg, melyek után a részvénytársaság osztalékot fizet részvény-tulajdonosai számára.

A szelvényvágás napja előtt a részvények után járó osztalékot az aktuális tulajdonos fogja megkapni.

Az OTP kereskedési adatai Kép: BÉT

Az OTP osztaléka 539,5 forint, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi részvényárfolyamon 18 234,5 forintot kapnánk. Az örülhetett, aki tegnap vásárolt OTP-részvényt, ők ugyanis 3 százalékos osztalékhozamot érhettek el.

A Mol kereskedési adatai Kép: BÉT

A Molnál az osztalék mértéke 249,98 forint. Ez az egy évvel ezelőtti alap osztalékon túl 100 forint rendkívüli osztalékot is tartalmaz. Aki még tegnap gyorsan vásárolt egy Mol-részvényt, az 8,2 százalékos osztaléknyereségre tudott szert tenni.

Rekordokat döntögetnek a tőzsdék

Április közepén még csökkenést láthattunk a főbb piacokon, az S&P500 és a Dow Jones közel 6, a Nasdaq 8, míg a BUX és a DAX esetében 5 százalékpontos visszaesés látszott két hét leforgása alatt.

A BUX azóta ismét történelmi csúcson van, és várható, hogy az év hátralévő részében is csúcsokat fog döntögetni. A többi index esetén is hasonló tendenciák mutatkoznak. A korrekcióra adott reakciók miatt ráadásul nagyon magas az áremelkedés szinte a teljes tőkepiacon.

Az előremutató P/E értékeltségek alakulásánál nagy változásokra lehet számítani a Bloomberg előrejelzései szerint, amelyet az Erste elemzői szemléztek.

Március elején még az S&P500 20,6, a Nasdaq pedig 30,4-es PE értéken „forgott”, addig mostanra ezek jelentősen csökkentek nemcsak az előrejelzések, hanem a március eleji értékelésük alapján is. Ugyanez igaz az MSCI growth indexre is. Ugyanakkor az inkább value indexek esetében már jóval kisebb elmozdulást láthattunk, s ott is egyes esetekben lefelé.

Összességében pozitív tendencia látszik tehát, valamint a vállalati profitoknál is erőteljesebb növekedésre lehet számítani az elemzői várakozások szerint.

Kép: Bloomberg, Erste

A fejlett piacokon és a legtöbb feltörekvőn 2022 végén indult meg a mostanáig töretlen emelkedő szakasz, amikor az inflációs-, és energiaválság tetőzött, és múlni kezdett a hatása. Ezt követően nem meglepő módon a részvénypiacok felé fordultak a befektetőket, már csak azért is, mert az infláció megszűnése után a nagy jegybankok is megkezdték a kamatcsökkentést, jóval kisebbek lesznek az elérhető kockázatmentes hozamok, így felértékelődnek a részvénybefektetések.

Az amerikai tőzsdei ralit az óriás technológiai cégek vezetik, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos várakozások egyre csak fokozódnak, így ez teljesen érthető.

Folytatódik a rali?

A tőzsdei rali szinte mindenhol folytatódni látszik, a Bloomberg friss elemzése emlékeztet, a legnagyobb európai, kanadai, brazil, indiai, japán és ausztrál tőzsdék a csúcson vagy annak közelében járnak.

Az amerikai piacról Salman Ahmed, a Fidelty International makro- és stratégiai eszközallokációért felelős globális vezetője elmondta: makrogazdasági oldalról nem lát semmilyen fenyegetést, ami lehűtené a jelenleg erősen menetelő ralit. Kiemelte: a gazdaság egészséges, a vállalati nyereségek impozánsak, és még a kockázatok sem jelentősek. Az enyhülő infláció és a Federal Keserve (Fed) irányadó jegybanki kamatcsökkentése is pozitívan hat a piacra.

A mesterséges intelligencia (AI) alkalmazásához szükséges csippeket szállító Nvidia örülhet az S&P500 ralijának negyedéért, de a Microsoft, Amazon, a Meta és az Alphabet (Google) is jól megy – ők viszik el a részvényrali 53 százalékát.

Az EU-ban is jól megyünk?

Az Európai Központi Bank (EKB) az amerikainál jóval lazábban kezeli a monetáris politikát, ami tovább növelheti a részvénypiacon tapasztalható optimizmust. Ennek köszönhetően a páneurópai Stoxx 600 index az elmúlt fél évben öt hónapban folyamatosan emelkedett.

Georges Debbas, a BNP Paribas stratégája a Bloombergnek elmondta: az európai vállalatok háromnegyede teljesítette vagy túlteljesítette a nyereségvárakozásokat, ráadásul mindeközben az árréseik is javulni tudtak.

Az európai piacról érdemes még kiemelni a súlycsökkentő gyógyszereivel taroló dán Novo Nordisk vitte el a raliból a legnagyobb 10 százalékos szeletet. A chipiparban tevékenykedő holland ASML és a német szoftvergyártó vállalat, az ASML 7,7, illetve 4,3 százalékkal járul hozzá a régiós index pluszteljesítményéhez.

