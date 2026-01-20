Megkezdődött az elektromos GLB sorozatgyártása a kecskeméti Mercedes-Benz gyárban. A vállalat sajtóközleménye szerint a rugalmas európai MMA-gyártási hálózatban a magyarországi üzem a délnémet rastatti gyárral működik együtt. A GLB már a második belépőszintű elektromos modell, amelyet a gyártó itthoni telephelyén szerelnek össze – ezt követi majd az év folyamán a modern belső égésű motorral szerelt 48 V-os hibrid GLB.

A közleményben hangsúlyozzák, hogy a Mercedes-Benz üzleti tervének részeként a vállalat 2022 óta mintegy egymilliárd eurót fektet be a kecskeméti telephelybe. A 2012-ben megnyitott gyár jelenleg közel 4500 munkatársat foglalkoztat. A beruházás a gyártósorok rugalmasabbá tételét, a teljes gyár digitalizációját, a mesterséges intelligencia-alkalmazások és az automatizáció bevezetését, valamint az MB:OS operációs rendszer használatát célozza, amely lehetővé teszi a járművek folyamatos szoftverfrissítését.

Az új GLB kompakt SUV intelligens tervezésével, és az akár hét fő számára is bőséges helykínálatával a terepjárós dizájnt valódi funkcionalitással ötvözi – írják.