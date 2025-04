Az Európai Bizottság 458 millió euró bírságot szabott ki 15 jelentős autógyártóra, valamint az Európai Autógyártók Szövetségére (ACEA) az életciklusuk végére ért járművek (ELV) újrahasznosításával kapcsolatos, kartellben való több mint 15 éven át tartó részvételük miatt – közölte a brüsszeli testület kedden.

A legnagyobb, 127,7 millió eurós bírságot a Volkswagen-csoport kapta,

kapta, ezt követte a Renault/Nissan 81,5 millió és a Stellantis 74,9 millió eurós büntetéssel.

81,5 millió és a Stellantis 74,9 millió eurós büntetéssel. A Mercedes-Benz mentesült a bírság alól, mivel 2019-ben bejelentette a kartell létezését.

A szektor fő lobbiereje, az ACEA kulcsszerepet játszott a versenyszabályok megsértésében azáltal, hogy megkönnyítette az érintett gyártók közötti információcserét, ezért a szövetséget félmillió eurós bírsággal sújtják.

A pénzbüntetésben részesülő gyártók között szerepel még

a Ford , 41,5 milliós,

, 41,5 milliós, a BMW 24,6 milliós

24,6 milliós és a Toyota, 23,5 millió eurós bírsággal.

Teresa Ribera versenyügyekért felelős uniós biztos a testület sajtóközleményében hangsúlyozta: határozott fellépést tettünk azokkal a vállalatokkal szemben, amelyek megegyeztek abban, hogy megakadályozzák a versenyt az újrahasznosítás területén.

Kiemelte, hogy

ezek a cégek 15 éven keresztül összehangolták tevékenységüket annak érdekében, hogy elkerüljék a járművek életciklusa végén történő újrahasznosításához szükséges szolgáltatások kifizetését.

A forgalomból kivont járműveket össze kell gyűjteni, hogy újrahasznosítsák vagy ártalmatlanítsák őket, ezzel csökkentve a hulladékot, és visszanyerve a hasznosítható anyagokat, például a fémet, műanyagot, üveget.



A bizottság szerint a bírságolt 15 cég megegyezett abban, hogy nem fizetnek a bontóközpontoknak, mivel ezt az üzletágat önmagában is elég jövedelmezőnek tartották.



Abban is megegyeztek, hogy nem hangsúlyozzák az új járművekben található újrahasznosított anyagok mennyiségét, hogy a fogyasztók ne vegyék figyelembe ezeket a környezetvédelmi szempontokat vásárlási döntésük során. A cél az volt, hogy csökkentsék a vásárlók nyomását a gyártók felé, amely arra irányult volna, hogy azok a jogszabályi követelményeken túl is környezetbarátak legyenek - emelte ki az Európai Bizottság.

Az összes érintett vállalat elismerte részvételét a kartellben, és elfogadta a bizottság által javasolt bírságot.