Több mint kétezer embert tesz utcára a népszerű egyetem

A Columbia után a Johns Hopkins Egyetemet is utolérte Donald Trump elsők között hozott döntése, miszerint leállítja a USAID pénzeket. Most kétezer embert menesztenek arról az egyetemről, amelynek oktatási központjai vannak Washingtonban, Olaszországban, Kínában és Szingapúrban is. A Johns Hopkins Egyetem kiemelkedő kutatási tevékenységet folytat, és itt összesítették folyamatosan a Covid-járvány idején az áldozatok számát.