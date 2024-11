Ismét ítéletet mondanak a magyar gazdaságról

Múlt hétről tudjuk, hogy mennyit keres az „átlagmagyar”, hogy mi várható kamatfronton, valamint azt is, hogy beleálltak a földbe a beruházások, illetve az is kiderült, hogy kik vehetik igénybe jövőre a kormány legújabb fegyverét, mellyel az ingatlanpiacot pörgetnék fel. A forint tovább gyengült, ellenben a tőzsdén rekordok születtek. A makronaptár most sem üres, főleg a hét második fele tűnik izgalmasnak. Heti makrogazdasági összefoglalónk.