A bitcoin és „barátai” nagyon nagyot mennek Donald Trump megválasztása óta, de nem csak a legnagyobb kriptodeviza, hanem a kriptopiac is óriásit nőtt a november eleji amerikai elnökválasztás óta. Egyetlen hónap alatt

a bitcoin árfolyama majdnem felével (péntek kora délutáni adatok szerint 48 százalékkal) emelkedett, jelenleg 98 ezer dollár felett váltják;

a második legnagyobb kriptó, az ether árfolyama pedig majdnem harmadával (30 százalékkal) ment feljebb, már 3300 dollár felett mozog az árfolyama;

de hasít a teljes kriptopiac is, hiszen kapitalizációja november eleje óta több mint 1000 milliárddal 3300 milliárdra emelkedett.

Mindhárom fenti adat történelmi csúcsot jelent. Sokan erre számítottak hónapokkal ezelőtt, továbbá évek óta mondogatják, hogy meglesz a 100 ezer dolláros bitcoin-árfolyam, nem pukkad ki a lufi.

A bitcoin árfolyamának alakulása a dollárral szemben az elmúlt fél évben (A nagyobb felbontásért kattintson a képre!) Kép: TradingView

A mostani ralinak több oka is van:

talán az egyik legkézenfekvőbb Trump győzelme az amerikai elnökválasztáson – korábban az Egyesült Államok is lépett már a szabályozást illetően, így nagy amerikai cégek is megérkeztek a piacra, például a héten már a BlackRock is –, hiszen a megválasztott elnök kampányában többször is pozitívan szólt a piacról;

de számos más hír is erősítette az árfolyamokat, például a napokban egy kínai bíróság kimondta, a kínai törvények szerint is legális bitcoint tartani.

„Az, hogy Donald Trump nyert, hosszú távon teljesen mindegy a kriptopiac szempontjából” – fogalmazott Sulcz Gábor kriptoszakértő az Economx megkeresésére. Szerinte hasonló lenne a helyzet a piacon akkor is, ha Kamala Harris nyert volna. Trump esetében a legfőbb kérdés most az, hogy a várható recesszióra milyen hatással lesz. „Meddig lehet még húzni a mostani működést? Brutális méretű adósságállományt görgetnek maguk előtt az amerikaiak, amire várhatóan érkezik majd egy erősebb infláció is” – közölte, hozzátéve, hogy mindezek egy komoly recessziót vetítenek előre. „A jelenlegi gazdasági körülmények mellett ez nem tűnik elkerülhetőnek.”

Az infláció erősödése pedig sokakat arra sarkall, hogy különböző befektetési eszközökbe pakolásszák a pénzüket. Az elmúlt években is szépen gyarapodott a kriptopiac, de mióta a szabályozásban is történtek előrelépések, valamint számos elismert alap, befektetőcég is beszállt, a kriptók szép csendben beszivárogtak a mainstreambe.

Sulcz Gábor szerint a különböző befektetési eszközök között „a legnagyobb növekedési potenciál még mindig a kriptóban van”, ugyanis az elinflálódó pénz a kriptopiac malmára hajtja a vizet. „Az egész folyamat kicsit önbeteljesítő is”, hiszen a kriptoszakértő szerint korábban – többek közt – ezért is hozták létre ezeket a decentralizált eszközöket.

Muskék lelkesedése

Visszatérve Trumpékra – mellette egyébként a már kormányzati pozíciót is kapott Elon Musk is „odavan” a kriptókért –, a szakértő hangsúlyozta, hogy mindenképpen külön kell választani az egyes coinokat:

a doge egy mémcoin, a helyén kell kezelni – szerinte ezt valahol mindenki úgy is kezeli, a „közösség” fújta fel ezt a lufit, és attól értékes, mert sokan figyelnek rá, „mint például korábban a Facebook esetében”;

a bitcoin és az ethereum ezzel szemben egy más történet: ott meg van a fundamentális, a működésbeli érték, plusz mára lett egy vagyonmegőrző funkciója is.

„A dogecoinnál a közösség figyelmét váltod pénzre, és ha ez a figyelem elmúlik, akkor majd beesik az ára, amint ismét előtérbe kerül – például Musk posztol valamit –, akkor ismét emelkedik az árfolyama” – fogalmazott Sulcz Gábor.

Nagy átrendeződés jöhet a kriptopiacon

A teljes kriptopiacban lévő pénz jelentős része is épp ebben a két eszközben van: a közel 3300 milliárd dolláros piac 59,5 százalékát a bitcoin, 12,2 százalékát az ether adja a Coinmarketcap adatai szerint. Ez majdnem a teljes piac háromnegyede.

Sulcz Gábor ebben vár nagyon nagy változást, ahogy az árfolyamok emelkedésének végére érünk:

„A bikapiac végére a bitcoin dominanciájának vissza kell majd csökkennie 20 százalék körülire, és nem azért, mert a bitcoin árfolyama fog beszakadni , hanem azért, mert át fog rotálódni a nyereség egy sor kisebb kisebb projektbe”

– vetítette előre a kriptoszakértő. (Ha ez a mostani piaci kapitalizáció mellett menne végbe, akkor harmadára zuhanna a bitcoin árfolyama, ha viszont az nem veszítene jelenlegi értékből, akkor óriási vagyonoknak kellene még a kriptopiacba áramlania, a jelenlegi árfolyamok mellett a teljes piacnak háromszorozódnia kellene.)

Sulcz ezt arra alapozza, hogy akik az elmúlt évben bevásároltak – főleg bitcoinból, bár jelenleg szinte minden jelentősebb kriptó komoly nyerőben van –, azok a nyereség egy részét majd a kisebb coinokba, a kockázatosabb befektetésekbe fektetik majd. Szerinte rengeteg olyan izgalmas és jelenleg alulértékelt projekt van, amelyek majd profitálhatnak a bikapiac végén várható átrendezősdésből – elég csak a különböző AI-os sztorikra, vagy a decentralizált fizikai infrastruktúrákra gondolni.