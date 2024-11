Ahogy az várható volt,

októberben átlépte az államháztartás központi alrendszerének hiánya a háromezer milliárd forintot,

egy évvel ezelőtt ilyenkor mínusz 3487,6 milliárd forintnál jártunk. Egy hónap alatt több mint 426 milliárd forintot hiányt hoztunk össze, aminek az oka az októberi brutális kiadás, ami meghaladta a 3732 milliárd forintot.

Érdekességképpen,

októberben többet költött az állam kamatkiadásokra (586,9 milliárd forint), mint például nyugellátásra (481,8 milliárd forint), vagy épp a teljes egészségbiztosítási alapra (357,2 milliárd forint).

De a jövő évi költségvetési tervezet szempontjából sem mindegy, hogy néz ki a bevételi oldal. A teljes idei államháztartási bevétel 22,4 százalékát várják áfából, ami azt jelenti, hogy

gyakorlatilag minden ötödik forint attól függ, hogy a boltokban mennyi tejfölt, zsömlét, vagy elektromos autót vásárolunk.

Az áfanehéz költségvetésünkbe ennek ellenére október végéig 2400 milliárd forinttal kevesebb áfa érkezett be, mint az éves előirányzat.

Egészen pontosan 6174,6 milliárd forint folyt be, az éves ellőirányzat pedig 8574 milliárd forint, ez 72 százalékos teljesítmény, így két hónap alatt kellene szinte pontosan kettőezernégyszáz-milliárd forintot összehozni áfából.

Tavaly sikerült jobban becsülni, október végén az előirányzat 82,8 százalékát realizálták, 5778,7 milliárd forintot, a vége pedig 6981,9 milliárd lett, és mivel a törvényi előirányzat 7985,9 milliárd forint volt, így a 87,4 százalékos teljesítés közel ezermilliárdos hiányt ütött az államháztartáson.

Azonban van egy olyan aggasztó jel is, amely a jövő évi büdzsére vet baljós árnyakat.

Kép: Economx.hu

A Költségvetési Tanács november elején készült véleményéből derült ki, hogy a 2025-ös áfaelőirányzat 617,4 milliárddal lesz több, mint az idei várható áfabevétel. Ez alapján idén 7659,8 milliárd forint várható, és mivel az 2024-es prognózis 8574 milliárd forint volt, akkor arra számíthatunk, hogy

az államháztartáson 914,2 milliárd forintos lyukat fog ütni az elmaradt áfabevétel.

A gond az, hogy október végétől december végéig a módosított célhoz is 1500 milliárd forintot kellene összevásárolniuk a magyaroknak.

Az elmúlt öt esztendőben nem fordult elő olyan, hogy az általános forgalmi adó (áfa) előirányzata kisebb lett az előző évre prognosztizált adatánál. Ugyanakkor az Economx megkeresésére a Pénzügyminisztérium korábban azt közölte,

az általános forgalmi adóból származó bevételek jövőre meghaladhatják az idei évre jelenleg várható mértéket.

A tárca szerint erre utal a keresetek tartós emelkedése és a visszatérő, bővülő fogyasztás is, amelyek a gazdaság növekedését is magukban hordozzák. A forgalmi adóbevételek előirányzata tehát összhangban van a költségvetés makrogazdasági várakozásaival is – válaszolta megkeresésünkre a Pénzügyminisztérium.

Természetesen most is kerestük a Pénzügyminisztériumot, amint válaszolnak a várható áfabevétellel kapcsolatban, közöljük az Economxon.