Azok után, hogy márciusban még napokig a 400-as határt tesztelte az EUR/HUF árfolyam, az azóta eltelt időben egy érdemi korrekciót tudott felmutatni a magyar fizetőeszköz. Május elejétől ismét 390 alatti szinteken zajlik a kereskedés a közös európai devizával szemben. Most az a legfontosabb kérdés, hogy sikerül-e tartóssá tenni az erősödési trendet vagy ismét a kritikus szint felé veszi az irányt a kurzus.

Bár a változékony globális piaci hangulat és a belső kockázatok továbbra is nagy kilengéseket okozhatnak az árfolyamban, mi továbbra is kitartunk amellett az álláspontunk mellett, hogy egy bizonyos mértéken túl, mind a gyengülésnek mind a felértékelődésnek limitált az esélye.

Az EUR/HUF keresztárfolyam továbbra is egy 380-400 között sávban ingadozhat, annak függvényében, hogy éppen milyen a nemzetközi kockázatvállalási hajlandóság, valamint hogyan alakul a kockázati megítélésünk.

Enyhülő feszültségek

Amikor a pszichológiailag fontos szint közelében táncolt a forint, annak elsősorban országspecifikus okai voltak. Akkor még az MNB meglehetősen gyors tempóban csökkentette a kamatokat, a nemzetközi szalagcímek folyamatosan politikai zajokkal voltak tele, – akár a kormány és az EU, akár a jegybank és a gazdaságfejlesztési minisztérium között - emellett pedig fokozódtak a növekedési és költségvetési kockáztok.

Az azóta eltelt időben az MNB felére mérsékelte a kamatvágási ütemet, de ami még fontosabb, a hosszabb távú kamatvárakozások is érdemi korrekciót mutattak (a határidős kamatlábmegállapodások év végére korábban még 5% alatti értéken zajlottak, azóta már bőven 6% fölé emelkedtek), míg a makrogazdasági helyzetet illető feszültségek valamelyest enyhültek. A központi büdzsé továbbra sincs egyszerű helyzetben, de a piac pozitívan értékelte a megemelt hiánycél beharangozását és a bejelentett 675 milliárdos stabilizáló lépést (beruházás elhalasztások) is. Közben a gazdaság is kezd magára találni. Az első negyedéves GDP adat a vártnál sokkal jobban alakult, ez pedig azt mutatja, hogy a magyar gazdaság végre maga mögött hagyhatja az elhúzódó recessziós/stagnálós időszakot.

Ami pedig a politikai zajokat illeti, az EU-val kapcsolatos viták, ha nem is tűntek el teljesen, mostanában azért elhalkultak, míg a gazdaságpolitika irányítói között legalább a felszínen oldódni látszik a feszültség. Az új jegybanktörvény tervezetét mára már közös fotózkodás váltotta fel. Nem is véletlen a megváltozott attitűd, hiszen sem a kormánynak, sem a központi banknak nem érdeke egy mostaninál érdemben gyengébb árfolyam. Előbbinek az adósságráta szempontjából lenne káros egy számottevő forint leértékelődés, hiszen így elérhetetlen lenne az államadósság ráta csökkentése, míg az MNB-nek az importált infláció emelkedése miatt főhetne a feje.

A gyengülést erősítő jelek többségben vannak

Ugyanakkor, nem gondoljuk, úgy, hogy ez a trend hosszabb távon is fenntartható marad. Bőven akad olyan piacmozgató tényező, valamint felfele mutató kockázat, ami az árfolyam gyengülését eredményezheti.

A hazai dezinflációs folyamat hamarosan a végéhez ér, az áremelkedések üteme ismét felfelé indulhat, ami a csökkenő kamatszinttel párhuzamosan a visszatekintő reálkamatunkat egyszerre két oldalról mérsékli.

Bár az MNB továbbra is óvatos megközelítést alkalmaz a monetáris lazítási ciklusban, lassan teljesen eltűnik a korábbi jelentős kamatelőnyünk. Hiába lassít a tempón a jegybank, ha a régiós központi bankok továbbra is fenntartják a saját kamatszintjüket, miközben a nagy jegybankok esetében folyamatosan tolódik a várt kamatcsökkentési ciklus megkezdése.

Márpedig ennek egyre nagyobb az esélye. Bár az Európai Központi Bank minden bizonnyal júniusban a bejelenti az enyhítés első lépését, az amerikai jegybank szerepét betöltő FED, sokkal nehezebb helyzetben van, hiszen az amerikai gazdaság fundamentumai továbbra is meglehetősen erősek. Könnyen megeshet, hogy az idei évben még egyáltalán nem tud a kamatokhoz nyúlni a FED, ami eladói nyomást helyezhet a feltörekvő piacok devizáira. Emellett a befektetők a következő időszakban is hektikusan reagálhatnak minden beérkező kamatvárakozást módosító tengerentúli adatra (növekedési, munkaerőpiaci, inflációs), ami a forint árfolyamában is nagy kilengéseket eredményezhet.

Bármennyire is elkeserítő, a háborús konfliktusokat mára már teljesen megszokta/beárazta piac. Azonban akár az ukrán fronton, akár a közel-keleti konfliktusban bármikor történhet eszkaláció, ami a globális kockázatkerülés irányába hatna. Ráadásul a közelgő európai, de főleg az amerikai választások is okozhatnak piaci turbulenciákat.

Összességében tehát a magas volatilitás és a viszonylag tág ingadozási sáv velünk maradhat, az év hátralévő részének átlagában azonban a jelenlegi EUR/HUF szint környéki árfolyamot prognosztizálunk.

Bukovszki András a CIB Bank elemzője