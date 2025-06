Az amerikai elnök újságírók előtt a Fehér Házban elítélte a Los Angelesben péntek óta zajló, erőszakossá fajult tüntetéseket.

Donald Trump arról is beszámolt, hogy hétfőn mintegy negyed órás telefonbeszélgetést folytatott Gavin Newsom kaliforniai kormányzóval. Az elnök beszámolója szerint az amerikai tagállam vezetőjét sürgette, hogy szüntesse meg a zavargásokat. Hozzátette, hogy a nemzeti gárda mozgósításával segíteni akarta a helyi hatóságokat, hogy úrrá legyenek a helyzeten.

Donald Trump úgy vélte, hogy amennyiben a katonaság nem jelent volna meg, akkor Los Angeles mostanra „leégett volna".

A zavargásokban résztvevőket fizetett zendülőnek és agitátornak nevezte.

Donald Trump hétfőn jelentette be, hogy a szombaton mozgósított 2000 kaliforniai nemzeti gárda tag után újabb 2000 gárdistát vezényelnek ki, és azt is közölte, hogy 700 tengerészgyalogos is a helyszínre érkezik támogató feladatokat ellátni.

Gavin Newsom szerint a szövetségi kormány törvénytelenül avatkozott be, és „káoszt okozott" azzal, hogy a nemzeti gárdát irányította a zavargások helyszínére.

A demokrata párti politikus hétfőn egy kaliforniai szövetségi bírósághoz fordult, gyors beavatkozást kérve, a kormányzat intézkedésének felfüggesztése érdekében. „Trump az Egyesült Államok katonaságát amerikai polgárok ellen fordítja. A bíróságnak azonnal meg kell állítania az illegális cselekedetet" – fogalmazott a kormányzó a közösségi médiában megjelent bejegyzésében.

A bevándorlási hatóság intézkedései elleni tüntetések negyedik éjszakáján Los Angeles belvárosában több helyszínen ezrek gyűltek össze, utcákat zártak le, a tömeg egy része üzleteket fosztott ki, köztük egy elektronikai cég szalonját, valamint egy ékszerüzletet. A éjszakai zavargásokról szóló összefoglaló szerint az incidensekben két rendőr megsebesült, mindkettőjük sebesüléseit kórházban látták el.

A Los Angeleshez közeli Santa Ana városban a tüntetők összecsaptak a rendőrökkel, akik könnygázt, és villanógránátot vetettek be. A tömeg hangadóit a hatóság kiemelte és őrizetbe vette.