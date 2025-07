A világ vagyonos rétegeiben új korszak kezdődött: a geopolitikai bizonytalanság, az infláció, a szabályozási környezet változásai mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a befektetők ne csak eszközosztályok, hanem földrajzi elhelyezkedés szerint is megosszák vagyonukat. A Concorde Investment Ireland Ltd.* szerint ebben a környezetben Dublin egyre markánsabban válik a pénzügyi világ fontos központjává – különösen a közép-kelet-európai ügyfelek számára.

A tőke mozgásban van

A globális privátbanki vagyon 2023-ra elérte az 1300 milliárd dollárt, és a következő évtizedben közel 5 százalékos éves növekedéssel számolva akár 2100 milliárd dollár fölé is nőhet. A vagyonosabb réteg pedig nem csupán hozamra, de biztonságra, jogbiztonságra, transzparens szabályozásra vágyik.

„A földrajzi diverzifikáció ma már nem választás, hanem a prudens pénzügyi gondolkodás szerves része” – mondta Pájer Tamás, a Concorde Investment Ireland Ltd. (CII) vezérigazgatója az Economxnak. Szerinte az, hogy az ügyfelek vagyona több országban, több pénzügyi rendszerben helyezkedjen el, nem luxus – hanem alapvető stratégia a kockázatkezelésre.

Miért mozdul a vagyon Írország felé?

A világ pénzügyi térképe hosszú ideje ismer már olyan centrumokat, mint Svájc, Luxemburg vagy Szingapúr. Svájcot hagyományosan a banktitkok és a konzervatív vagyonkezelés hazájaként tartják nyilván, Luxemburg az unión belül a jogbiztonság és adózási optimalizáció miatt vonzó opció. Szingapúr különleges európai szemmel, valamint az ázsiai privátbanki piac kapuja, pénzügyi központja.

Írország pedig a feltörekvő sztár, amely amellett, hogy EU-s tagállam, stabil gazdaságával, angolszász jogrendjével, széleskörű fintech-, IT- és befektetési innovációival és kedvező adózási környezetével várja a befektetőket. Dublin tehát ma már több szempontból versenyképes Svájccal vagy Luxemburggal.

A dublini pénzügyi szektorban ma több mint 4,1 billió eurónyi eszközt kezelnek, az ETF-piac európai forgalmának 72 százaléka itt koncentrálódik, és a világ 20 legnagyobb vagyonkezelőjéből 17 jelen van az ír fővárosban. Nem csoda, hogy a Concorde Értékpapír Zrt. is itt épített ki befektetési szolgáltatást kínáló céget, magyar gyökerekkel, de nemzetközi tudással.

Concorde Investment Ireland Ltd.: hazai gondolkodás, globális hozzáférés

A CII létrehozása nemcsak technikai döntés volt, hanem vízió is. Egy olyan platform építése, ahol a magyar ügyfelek biztonságos, nemzetközi környezetben, mégis részben magyar szemléletben intézhetik befektetéseiket.

„A CII ügyfelei nem csak beszélnek magyarul – ők magyarul is gondolkodnak. Mi megértjük az itthoni kontextust, és segítünk azt nemzetközi keretek közé emelni” – hangsúlyozta Pájer Tamás.

A dublini struktúra lehetővé teszi a tartós befektetési számlák (tbsz-ek) külföldi vagyonkezeléssel való kombinálását, ami egyedülálló lehetőség a magyar piacon. A vagyonkezelési szolgáltatást a Concorde Értékapír Zrt. vagyonkezelői csapata nyújtja. Az ügyfelek így egyszerre élvezhetik a tbsz kínálta adómentességet, valamint a nemzetközi pénzügyi piacok stabilitását és eszközválasztékát.

Szigorúan szabályozott, mégis ügyfélbarát

A Concorde Investment Ireland Ltd. célja az elérhető elit befektetési szolgáltatás. A belépési küszöb 500 ezer euró, ami Svájchoz vagy Szingapúrhoz képest alacsony – miközben a szolgáltatás színvonala vetekszik a nagy nemzetközi házakéval. Az átlagos kezelt számlaméret a belépési küszöb többszöröse, az ügyfélkör jelentős része pedig magyar, vagy magyar gyökerekkel rendelkezik, akik már értik a földrajzi diverzifikáció fontosságát – és keresik a hozzá kapcsolódó lehetőségeket.

Diverzifikáció, magyar perspektíva

A számlák túlnyomó része ETF-alapú, stabil, jól követhető indexekre épül. iShares, Invesco, Xtrackers, Amundi – a legnagyobb globális nevek állnak az eszközök mögött. Az ügyfelek több devizanemben is vezethetnek számlát (EUR, USD, GBP – és persze HUF is), ami különösen fontos a devizakockázat kezelésében, valamint a nemzetközi pénzügyi gondolkodásban.

„Mi nem (high frequency) trading szolgáltató vagyunk. Ide az ügyfelek a stabilabb eszközeiket hozzák – itt a buy-and-hold szemlélet érvényesül” – mondta a CII vezérigazgatója.

Az elmúlt évek adatai szerint több mint 2000 milliárd forintnyi magyar vagyon vándorolt külföldre bankbetétek formájában. Ez nem kizárólag a hazai eszközök elutasításáról szól, hiszen régebb óta kitapintható trend az, hogy a pénzügyi biztonságnak ma már része a földrajzi diverzifikáció. „Aki ma diverzifikál, holnap stabilabb portfólióval nézhet szembe a világ kihívásaival. És mi azért vagyunk, hogy ebben partnerei legyünk – magyar gyökerekkel, de nem lokálisan, hanem globálisan” – mondta Pájer Tamás.

A diverzifikáció tehát nem egy éppen aktuális diva, hanem alapvető pénzügyi stratégia: kockázatcsökkentés és vagyonmegőrzés. A gazdag ügyfelek nem „all-in” játszanak – épp ellenkezőleg. Vagyonukat gyakran éveken vagy évtizedeken át menedzselt vállalkozásaikból, sikeres menedzseri múltjukból, esetleg öröklésből szerezték, így számukra a fő cél ennek megőrzése, nem pedig magas kockázat melletti spekulatív gyarapítása.

A nemzetközi pénzügyi központok stabilitást, jogbiztonságot, erős intézményi védelmet és megbízható szabályozási környezetet kínálnak. Emellett a reputációs szempontok is számítanak: a vagyont egy felemelkedő pénzügyi központban, egy elismert országban tartani nemcsak biztonsági, hanem presztízskérdés is.

*A Concorde Investments Ireland Limited az Ír Központi Bank felügyelete alatt áll. (Concorde Investments Ireland Limited is regulated by the Central Bank of Ireland)

A cikk megjelenését a Concorde támogatta.