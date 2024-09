Az Ausztriában napi szinten kinyomtatott blokkok összeadva 1500 kilométer hosszúak, ami egyúttal azt is jelenti, hogy naponta összesen 3000 lucfenyőnyi fát emésztenek fel. Azért, hogy később ezeknek a nyugtáknak a nagy része a kukában végezze. Szomszédunkban a kormány nyolc évvel ezelőtt rendelte el, hogy azon osztrák vállalkozásoknak, amelyek éves forgalma meghaladja a 15 ezer eurót (vagyis a közel 6 millió forintot), kötelező pénztárgépet működtetniük.

A gazdaságfehérítő szabály azóta is él az országban, amelynek értelmében a cégeknek az is kötelezettségük, hogy a kiállított blokkokat megőrizzék legalább hét évig. A papír alapú nyugták pedig azóta is csak áradnak és áradnak. Kérdés, hogy a nyugták napjai valóban meg vannak számlálva Ausztriában? Christoph Matznetter, az Osztrák Szövetségi Gazdasági Kamara alelnöke erről például meg van győződve, akárcsak az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) politikusai.

Míg az SPÖ egy 50 eurós, (körülbelül 20 ezer forintos) lélektani határt szorgalmaz, amely alatt nem kellene nyugta, csupán abban az esetben, ha kifejezetten ez az ügyfél kérése, a kamara ugyanakkor egy 30 eurós (megközelítőleg 12 ezer forintos) kompromisszumot javasolna – írja a Der Standard. A bécsi lap megjegyzi, az új szabályozáshoz törvénymódosítás szükséges, Christoph Matznetter pedig bízik abban, hogy az új nyugtaszabály már 2025 közepén a gyakorlatban is életbe léphet, hogy ennyivel is megkönnyítsék a cégek dolgát.

A kiskereskedelemben és a vendéglátásban keletkező nyugtaáradat elleni küzdelem jó ideje zajlik Ausztriában: a helyi Spar és a Lidl üzletek például az alkalmazásaik letöltőinek digitális nyugtát kínálnak. Az appokban a blokkokat a vásárlók 24 hónapon át megtekinthetik. A felhasználók fele él is a lehetőséggel, ami a bevezetés első évében 5400 kilométernyi számlapapír megtakarítást eredményezett – közölte a Lidl Austria szóvivője. A DM is hasonló tapasztalatokról számolt be.