Az idén 20 éves Lidl Magyarország immár öt éve támogatja a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetet annak alapítványán keresztül, a szerződést pedig most újabb egy évvel meghosszabbították a felek és az eddigi támogatás összegét is megemelték havi bruttó 8,5 millió forintra. Így a kiskereskedelmi áruházlánc 2025. május 31-ig több mint 100 millió forint értékű élelmiszer-adományt biztosít az egészségügyi intézménynek.

„Vállalatunk számára a társadalmi felelősségvállalás kiemelten fontos terület, különös tekintettel igaz ez a Heim Pál Gyermekkórházat célzó támogatói együttműködésünkre. Az adományozási programunk révén a gyógyulófélben lévő gyermekeknek szeretnénk friss és egészséges, tápanyagokban gazdag élelmiszereket biztosítani, mert ez is kulcsfontosságú a felépülésükhöz” – nyilatkozta Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője, aki a támogatás elmúlt egy éves adataira is külön kitért.

„Összességében mintegy 62 tonna élelmiszerrel támogattuk a kórházat, amelynek harmadát a friss zöldségek és gyümölcsök, valamint a friss húsok tették ki, de a különféle felvágottakból és sajtokból is jelentős mennyiséget biztosítottunk. Ezen túlmenően 18 ezer darab joghurtot, 8 ezer bébiételt, illetve több, mint 5600 liter gyümölcslevet juttattunk el az intézmény számára.”

Legyen szó bébiételekről, friss zöldség-gyümölcsről, felvágottakról, sajtokról, joghurtról, tésztáról, rizsről, konzervekről vagy éppen üdítőkről, az élelmiszerigényt a gyermekkórház írja össze. A kiskereskedelmi áruházlánc összesített adatai szerint a partnerség 2019-es kezdete óta mintegy több mint 240 tonna élelmiszerrel segített. Az adatokat kicsit részletesebben áttekintve; a vállalat

41 tonna friss zöldség-gyümölccsel,

42 tonna friss hússal,

30 tonna felvágottal és sajttal,

42 tonna tésztával és rizzsel,

valamint több, mint 88 tonna egyéb alapvető élelmiszerrel,

és 43 ezer liter gyümölcslével, üdítővel támogatta az egészségügyi intézményt.

„A kórházi étkezések megítélésének javítása nem könnyű feladat, különösen úgy, hogy mind a szülők, mind pedig a gyerekek az otthoni ételekkel vetik azt össze. Ezzel az együttműködéssel mi az otthoni ízeket is visszahozzuk, a kórházban töltött idő alatt biztosítani tudjuk az egészséges élelmiszerek fogyasztását, következményként pedig a gyerekek javuló egészsége és táplálkozása közötti egyértelmű és világos kapcsolatot teremtjük meg” – emelte ki köszönetében Palócz Norbert, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet gazdasági igazgatója. Hozzátette továbbá, hogy a Lidl által biztosított termékek minőségében és mennyiségében is naponta járulnak hozzá a táplálkozással összefüggő betegségek kockázatának csökkentéséhez. Az együttműködés nélkül megterhelő lenne egy ekkora intézménynek naponta 39-féle ételt készítenie, valamint biztosítania az ételallergiás gyermekek, szüleik és kollegáink étkeztetését is. „Hálásan köszönjük a Lidl-nek, hogy immár hatodik éve támogatja munkánkat, hogy közvetve részt vesz a betegellátásban, fontosnak tartja az egészséges gyermekkort, jó példával szolgál a gyermekek táplálkozásának élvezetesebbé és egészségesebbé tételéhez” – köszönte meg a gyermekkórház nevében az igazgató.