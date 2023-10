A Pénzügyminisztérium október 31-én nyújtja be az Országgyűlésnek a jövő évi adótörvényeket, amelyek nemcsak megőrzik a családokat és a vállalkozásokat támogató alacsony adókat és adókedvezményeket, hanem tovább bővítik azokat – olvasható a tárca közleményében.

Számos újdonságot hoznak a 2024-es – és egyes esetekben a 2025-ös – évre a kedden benyújtott adómódosító törvényjavaslatok:

Folytatódik az egyes szektorokat érintő különadók fokozatos kivezetése:

a reklámadó felfüggesztésének egy évvel való meghosszabbítása,

a közműadó első körben részbeni, majd 2025-től teljes kivezetése.

Egyszerűbbé válik többek között a személyi jövedelemadó- és járulékszabályozás,

valamint változnak az e-nyugtára és a nyugtaadat-szolgáltatásra vonatkozó áfa-szabályok.

Az e-pénztárgép rendszer bevezetésével pedig Magyarország elsőként teheti általánossá az e-nyugtát az Európai Unióban. A kormány 2025-től – elegendő felkészülési időt biztosítva – jelentősen egyszerűsíti az egyéni vállalkozók adózását is.

A globális minimumadóról szóló irányelvet egy külön törvényjavaslat ülteti át a hazai szabályozásba oly módon, hogy egyúttal a magyar adórendszer versenyképességét is megőrzi. A tervezett szabályozás kizárólag a legnagyobb – cégcsoport szinten 750 millió eurót meghaladó – bevétellel rendelkező multinacionális vállalatcsoportokat érinti.

Árgus szemmel lesi a hivatal a tűzifa-csalókat: jól teszi Minden fűtési szezon előtt fokozott figyelmet kap azon „tűzifa kereskedők” tevékenysége, akik a legkülönfélébb módon próbálják lehúzni mit sem sejtő vásárlóikat. Bővebben --->

„A szabályok finomításában Magyarország a régió legaktívabb országaként vett részt, amelynek eredményeként sikerült elérnünk, hogy a Magyarországon keletkezett jövedelem csak Magyarországon adózzon, a beruházások kedvezményben részesülhessenek, és a hazánkban megfizetett adók széles körét figyelembe vegye a szabályozás.”

A tervezet szerinti szabályok – az irányelv adta keretek között – a lehető legnagyobb mértékben támogatják a magyar vállalkozások versenyképességét.

A kormány tartja magát ahhoz a 2010-ben lefektetett alapelvhez, miszerint az adókat nem emelni kell, hanem beszedni. Ezért Magyarország megőrzi Európa egyik legalacsonyabb személyi jövedelemadóját, a családi adókedvezményt, az első házasok kedvezményét, a négy gyermekesek, a 30 év alatti anyák és a 25 éven aluliak adómentességét.

Az általános adóeljárási szabályok tovább egyszerűsödnek, valamint csökkennek az adózók bürokratikus terhei is. A kormány tovább folytatja a gazdaságfehérítést is, amelyben hazánk 2010 óta éllovassá vált az Európai Unióban a Bizottság jelentése szerint is.