Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

üzleti konferenciájáról! JEGYVÁSÁRLÁS Szerezze be

jegyét most.

Együtt álltak a csillagok ahhoz, hogy a bitcoin (BTC) átadja a múltnak a 2021. novemberi 69 ezer dolláros csúcsot, a 70 ezres sávba lépve pedig az új árfolyamcél már egyértelműen a 100 ezer dollár – jelentette ki az Economxnak Mogyorósi Attila, a CoinCash társalapítója, aki szerint a kedvező makrogazdasági környezet is nagyban hozzájárult a vezető kriptovaluta újbóli szárnyalásához, ami rá is fért a két éven át tartó mélyrepülés után. A szakember az együtt álló csillagok alatt elsősorban azt értette, hogy dollármilliárdok áramlanak a bitcoinba az Amerikai Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletének január 10-i döntése óta. A washingtoni központú felügyeleti szerv ekkor lépte meg azt, amit a kriptósok régóta vártak: hivatalosan is engedélyezte 11 bitcoin ETF elindítását.

Soha nem látott tőkebefektetés

Ez hirtelenjében előmozdította azt, hogy egyszerűbben vásárolhassanak bitcoint a befektetők, valamint lehetőséget adjon az alapkezelőknek, hogy beléphessenek a kriptovaluták piacára. Ilyen például a BlackRock vagy a Fidelity, amely máris nagy erőkkel vásárol. Ha a big picture-t nézzük, már az is soha nem látott tőkebefektetést jelent, ha az egyes portfóliókba csak 1-2, esetleg 3-5 százalékos bitcoin-kitettséget csempésznek.

Ugyanakkor az ideális csillagálláshoz kellett az is, hogy Amerikával párhuzamosan Európa se tétlenkedjen: az EU-tagországok is sorra legitimálják a kriptovalutákat. Ez alól pedig Magyarország sem kivétel. A CoinCash társalapítója lapunknak megerősítette: az uniós direktívának való hazai megfelelést szolgálja a kriptoeszközök piacáról szóló törvény, amelynek a tervezetét a kormány március 7-i határidővel bocsátott társadalmi egyeztetésre. Az elvileg június 30-tól hatályos szabályozás a Magyar Nemzeti Bankot tette meg felügyeleti szervnek.

A jegybankároknak hiszünk vagy a matematikának?

Noha egyre szélesebb körben elfogadott, a digitális arannyal szemben sokan még ma is szkeptikusak, Mogyorósi Attila nekik címezve teszi fel azt a cseppet sem költői kérdést, hogy a jegybankároknak hiszünk vagy a matematikának? Merthogy gazdasági vagy politikai okokból a monetáris politikai döntéshozók gyakorlatilag bárhol, bármikor elinflálhatják akár egy élet munkáját azzal, hogy amikor likvidításra van szükség, hatalmas mennyiségű pénzt pumpálnak a gazdaságba, ami aztán szükségszerűen inflációt generál. Érvelése szerint a hagyományos pénzpiacokkal szemben a bitcoin egy nyílt forráskódú digitális fizetőeszköz, amely a forráskód 2008. október 31-i létrejöttekor azonnal tiszta vizet öntött a pohárba.

A kibocsátási görbe a kezdeti agresszivitásból folyamatosan szelídül, több mint 19,7 millió bitcoint már kibányásztak, az utolsó, a 21 milliomodik 30-40 év alatt kerül majd a felszínre, várhatóan 2140 körül. Eközben a zéró belső infláció garantált, a szakember szerint ez teszi tökéletes menekülőútnak a befektetők számára.

A kriptovalutáknak egyre inkább kedvező amerikai és európai szabályozási környezet változása mellett a négyévente esedékes bitcoin-felezés is árfolyam-felhajtó-hatással bír. Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy az első ciklusban 10 percenként 50 bitcoint bányásztak ki, utána már csak 25-öt, 12,5-et, 6,25-öt, idén áprilisban pedig jön a 3,125 BTC-jutalom a bányászoknak, minden kibányászott blokk után. A felezés nem időponthoz kötött, hanem a hálózat által kibocsátott blokkok számához. Minden alkalommal, amikor a hálózat 210 ezer darab blokkot kibocsátott, elfeleződik a bitcoinból a jutalom, amit a bányászok a munkájukért kapnak. Ennek megfelelően idén áprilisban a 840 ezredik blokkot fűzi majd a blokkláncba a hálózat, és csökkenti is a jutalmat utána.

A bitcoin már több, mint érdekes állatkerti faj

A CoinCash társalapítója felidézte: még néhány évvel ezelőtt is a befektetési bankárok úgy tekintettek a bitcoinra, mint egy érdekes állatkerti fajra, nézegették, de érdemben nem foglalkoztak vele. Ezzel szemben mára ott tartunk, hogy a hagyományos pénzügyi szolgáltatók majd mindenütt azt vizsgálják, hogyan vegyék fel a portfóliójukba. Éppen ezért a szakember szerint

a mainstream adaptáció korába léptünk, 2024-ben és 2025-ben egyre többen találkoznak majd a kriptoeszközökkel, aki hosszú távon gondolkodik, az előbb-utóbb valamekkora bitcoin-kitettségre is szert tesz.

Bár kisebb korrekciók lehetnek, a már részletezett okokból a csökkenő kínálat és a növekvő kereslet hosszabb távon logikusan vezetnek felfelé ívelő árfolyamhoz. Míg az intézményi befektetőket már valóban a nagy alapkezelők mozgatják, addig lakossági szinten a FOMO-érzés dominál (az angol Fear of Missing Out rövidítése, avagy a kimaradástól való félelem – a szerk.). Így történhet meg az, hogy aki 30 ezer dolláron még csak gondolkodott, 50-nél vásárolt, aki 50-nél volt dilemmában, az most 70 ezer dollárnál száll be. Míg sokan korábban 100-150 ezer dolláros árfolyamplafont vizionáltak, addig ma már egyesek a 250-500 ezer dolláros kurzust sem tartják elképzelhetetlennek.