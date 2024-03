Bő két év után újra mindenki a kriptovalutákról beszél, kis túlzással a fél világ bitcoinlázban ég. Az ok-okozati folyamatok áttekintése érdekében szakértőhöz fordultunk, Mogyorósi Attila, a CoinCash társalapítója segített értelmezni mindazt, amit az elmúlt egy hónapban, különösen az utóbbi napokban láttunk. A szakember azzal kezdte: alapigazság, hogy amikor 5 ezer dollár a bitcoin árfolyama, senkinek sem kell, ha viszont 60 ezer felett van, hirtelen mindenki venne.

Kapukat nyitó döntés kellett

A szemünk előtt zajló bikapiac Mogyorósi Attila szerint egyértelmű összefüggésben áll azzal, hogy január 10-én hivatalosan is engedélyezte az Amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet 11 bitcoin ETF elindítását. Hosszú évek óta várt erre a pillanatra a kriptoszcéna, ez az eddigi legmeghatározóbb történés a kriptopiac életében. Ezáltal ugyanis egyszerűbben vásárolhatnak bitcoint a befektetők, valamint lehetőséget ad az alapkezelők számára belépni a kriptovaluták piacára. A magyar kriptoguru szerint

a döntés legimitációt adott a piacnak, elismerte a kriptovalutát, mint egy új eszközosztályt, szabályozott kereskedési termékként.

Megjegyezte, hogy mivel mindezidáig nem szabályozott piacokon kereskedtek vele, ez távol tartotta a dollármilliárdokon csücsülő befektetési alap- és vagyonkezelőket. Ha ez a kör csak kis százalékban, de szeretne bitcoin-kitettséget, az olyan volumenű tőkebeáramlást von maga után, amit eddig még nem látott a piac. Sőt, ez a folyamat már javában tart: a nagy bejelentés előtti 20-22 ezer dollárról felkúszott egészen 49 ezer dollárig a jegyzés. Ezt egy kisebb korrekció követte, majd újra masszívan emelkedő pályára állt az árfolyam, amely csütörtök reggel is 63 ezer dolláron állt, ahonnan már „lőtávon belül” van a 2021. novemberi 69 ezer dollár, amire most még minden idők legmagasabb kurzusaként tekinthetünk.

A bitcoin-felezés ugyancsak erőteljesen érezteti hatását a CoinCash társalapítója szerint. Ennek a lényege az, hogy a bányászok a hálózat üzemteltetéséért cserébe feleannyi bitcoin kapnak majd, mint az idén áprilisban véget érő négyéves ciklusban.

A közelgő esemény, amit már szintén javában áraz a piac, önmagában is az árfolyam-emelkedés katalizátora lenne, hiszen a korábbi 50 százalékára csökkenti az adott egységnyi bitcoin-bányászatért járó zsetonok mennyiségét. Ez tulajdonképpen a bitcoin inflációja, hiszen miközben a keresleti oldal nő, az eleve véges számú kínálat csökken, ami logikusan oda vezet, hogy az egységenkénti ár tovább emelkedik. Márpedig mostanra eljutottunk oda, hogy a pénzügyi szolgáltatók olyan kaliberű nagyágyúi, mint a Blackrock vagy a Fidelity is fokozott figyelmet szentelnek a kriptovalutáknak az amerikai tőzsdefelügyelet januári döntése óta.

Erről szólhat minden 2024-ben és 2025-ben

A forintban mért történelmi csúcs ennél is közelebb van, hiszen azóta jelentősen gyengült a hazai fizetőeszköz az amerikai dollárral szemben. Igaz, míg az „all time high” 24,4 millió forint volt, addig most még „csak” 23,1 millióig jutottunk.

A szakember szerint kifejezetten nehéz időszakon vannak túl, hiszen 2021 és 2023 között valódi medvepiacnak lehettünk tanúi, de az árfolyam trendszerű esése után ez már az új, emelkedő korszak, így a várakozások szerint 2024 és 2025 a kriptovaluták éve lehet. Mogyorósi Attila korábban 100 és 150 ezer dollár közti árfolyamot jósolt a bitcoinnak, ám most akkora lendület van a piacban, hogy mindenki felfelé módosítja az előzetes prognózisait.

A legbátrabbak 250-500 ezer dolláros bitcoin árfolyamot vizionálnak. Ugyanakkor az altcoinok kevésbé részesülnek a dinamikából, bár az emelkedés többé-kevésbé őket is érinti, kevesen vannak a történelmi csúcsuk közelében, miután a bitcoin kiszívja a piacból szinte az összes tőkét.

Hogyan jutunk hozzá?

Gyógyszert a gyógyszertárból, bitcoint a… honnan is? Érdemes kitérni arra is, hogy amikor a kriptovaluták érdekessé válnak a feketeöves bitcoin-huszárokon túl a szélesebb közvélemény számára is, adja magát a kérdés: hogyan lehet hozzáférni? Nos, a CoinCash társalapítója szerint nagy általánosságban elmondható, hogy a nemzetközi tőzsdék, a külföldi brókerek mellett van egy-két fintech applikáció, de ami a többségnek ennél érdekesebb lehet: vannak olyan hazai szolgáltatók, amelyeknél magyar nyelven, forintért, könnyen, egyszerűen, kényelmesen lehet „kriptózni”.

Akár készpénzbefizetéssel, bitcoin automatán keresztül, hiszen mára ezekből is kiépült speciális ATM-hálózat, de online banki utalással is lehetséges bitcoint vásárolni.

Ami a befektetésekben járatlan rétegnek megnyugtató lehet, a hazai szolgáltatók értelemszerűen magyar nyelvű ügyfélszolgálati támogatást adnak, és segítenek megtenni az első lépéseket biztonságosan, például támogatást nyújtanak az első kriptovaluta-tárca telepítésében.