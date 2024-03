Ha valaki újonnan ismerkedik a kriptovaluták világával: üdvözöljük a bikapiacon (bikapiac az angol bull market kifejezés tükörfordítása, ami egy olyan időszakot jelent a tőzsdén, amit az árfolyamok tartós emelkedése és optimista befektetői hangulat jellemez).

Amennyiben szeretnénk felkészülten várni az előttünk álló időszakot, érdemes megismerkedni a kriptovaluták bikapiacát alakító pszichológiai tényezőkkel. Yason Yanowitz, a kriptovilág híreivel és elemzésével foglalkozó Blockworks alapítója osztotta meg gondolatait az X-en az elmúlt időszak bikapiacával kapcsolatban.

1/ There are 4 phases of a bull market.



We just entered stage 2 ????