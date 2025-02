Az Hermès pénteken a vártnál jobb eredményekről számolt be a negyedik negyedéves eladásokban, amit a továbbra is erős kereslet bizonyít a legexkluzívabb termékek iránt, még akkor is, ha egyébként viharos a luxuspiac – írta meg a CNBC.

A Birkin kézitáska gyártója változatlan árfolyamon számolva 17,6 százalékkal, 3,96 milliárd euróra (4,15 milliárd dollárra) növelte bevételeit a december 31-ig tartó három hónapban, meghaladva a 3,69 milliárd eurós előrejelzést.

Az egész éves árbevétel változatlan árfolyamon számolva

14,7 százalékkal 15,2 milliárd euróra nőtt, szemben a várt 14,94 milliárd euróval.

A vállalat részvényei 4,19 százalékkal emelkedtek londoni ma reggel, a röviddel a piacnyitás után.

Az Hermès az elmúlt években nagyrészt elkerülte a luxusszektor szélesebb körű hanyatlását.

Axel Dumas ügyvezető elnök rámutatott az ügyfelek lojalitására az eladások növekedésének fenntartásában az egyébként változékony makrogazdasági környezetben.

Mint mondta, 2024-ben, egy bizonytalanabb gazdasági és geopolitikai helyzetben az eredmények az Hermès-modell erejét és a ház csapatainak agilitását bizonyítja, amit ezúton is megköszönt.

A francia divatház 2025-ben folyamatos bevételnövekedést prognosztizál, anélkül, hogy konkrét számadatokat közölne, de bizalommal néz az év elé.

Az eladások növekedése minden régióban széles körű volt, az ázsiai-csendes-óceáni térségben Japán kivételével a cég 9 százalékos éves növekedést könyvelhetett el a negyedik negyedévben, annak ellenére, hogy a kulcsfontosságú kínai luxuspiac szélesebb körű volt.

Az Hermès bőráru és nyergesáru szegmense, amely a csoport bevételeinek alig felét adja, a negyedik negyedévben nőtt a leggyorsabb ütemben, 21,7 százalékkal.