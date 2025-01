Az időtlen Hermès Birkin 1984-ben debütált – olvasható az Hermès hivatalos oldalán. A táska gondolata 1983-ban született meg az Air France egy Párizsból Londonba tartó repülőgépé. Csak és kizárólag a sorsnak köszönhető, hogy Jane Birkin brit származású francia színésznő és énekesnő éppen pont Jean-Louis Dumas, az Hermès ügyvezető igazgatója mellett ült a járaton. Jane Birkin táskájának a tartalma teljesen kiborult, mire Jean-Louis Dumas azt tanácsolta neki, hogy szerezzen be egy zsebekkel ellátott darabot.A modell, színésznő, énekesnő aktivista, édesanya – Jane Birkin, aki 2023-ban hunyt el, sok minden volt élete során, de hétköznapi sohasem. Birkin sokkal több volt, mint múzsa. A huszadik század egyik legmeghatározóbb ikonja élete során maradandót alkotott. 1969-ben Serge Gainsbourgal közösen adte elő a Je t’aime… Moi non plus című dalt, ami hatalmas sláger lett.