„A mesterséges intelligencia (AI) fejlesztése természetesen az ország egyik legnagyobb fintech-cégeként nálunk is folyamatosan zajlik. Ugyanakkor talán meglepő, amit mondok, de mi azt az alkalmazási lehetőséget soroltuk leghátra, amit a legtöbben előre tesznek: az ügyfélszolgálati tevékenységet” – mondta Ángyán Balázs, a Számlázz.hu ügyvezetője a FutureBIZ konferencián.

Kiemelte: ameddig olyan szuper ügyfélszolgálatos munkatársai lesznek, mint most, ez így is marad. Gyakran kérdezik az ügyfelek, hogy vajon robot-e a kolléga, mert olyan gyorsan válaszolnak a chaten minden felmerülő kérdésre.

Milyen lesz 10 év múlva a pénzügyi adminisztráció?

„Talán már meg is érkeztünk, vagy éveken belül megérkezünk a technológiai szingularitás korába, amikor olyan sebességű és mértékű változással kell együtt élnünk, hogy a jövőre felkészülés egyet jelent a változásra felkészüléssel. Szerintem 10 év múlva talán már nem is értjük ezeket a fogalmakat, hogy számlázás és digitális pénzügyek. Úgy beszélünk majd ezekről, mint ma a gőzmozdonyról” – hangsúlyozta Ángyán Balázs.

Szerinte az ember túl értékes ahhoz, hogy olyan dolgokat csináljon, amiket egy gép is el tud végezni. Ideális esetben a bizonylatolást a gépek végzik a jövőben és a vállalkozók egyetlen másodpercet sem töltenek ezzel, azt sem tudják majd, hogyan zajlik a számlázás folyamata.

Fintechek vs. bankok

A számlázók egyre inkább fintech-szolgáltatókká alakulnak. Sokan már nem a bankokhoz fordulnak finanszírozásért, hanem közvetlenül a számlázón keresztül kapják meg azt és egyre több az olyan pénzügyi tranzakció, vásárlás is, amelyben a bankok nem elsődleges szerepet töltenek be.

„Több szempontból már most is bankokkal versenyzünk. Tovább megyek: ha a McKinsey egyik publikációját veszem alapul, amely az USA piacára vonatkozó adatokból vont le következtetéseket, ez a verseny már nagyjából el is dőlt a mi javunkra” – húzta alá a Számlázz.hu ügyvezetője.

Adatvédelem

A Számlázz.hu ügyvezetője szerint az adatmonetizáció olyan, mint Columbo felesége: mindenki hallott már róla, de még senki sem látta. Nem véletlenül. A legtöbb adatmonetizációs kísérlet azt eredményezi, hogy így-vagy úgy, de kiárusítod az ügyfeleidet.

„Ehhez egyrészt túlságosan is tiszteljük az ügyfeleinket, másrészt rövid távú haszonszerzés miatt nem fogjuk eljátszani a bizalmukat” – tette hozzá.