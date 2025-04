Egy hónappal ezelőtt fedezték fel, hogy az új Balatoni Vízparti Terv jelenlegi állapota szerint Csopakon megszűnne az összes csónakkikötő, ezért a SzabadaHanghoz fordulnak, és aláírást gyűjtenek a kikötők védelmében - mondta a veol.hu-nak a Csopak–Paloznak Horgászegyesület elnökhelyettese, Hideghéthy Csaba.

Évszázados hagyomány tűnik el, ha nem változtatnak a Balatoni Vízparti Terven.

A Csopak–Paloznak Horgászegyesület, a Veszprémi Honvéd Horgászegyesület és a Balatoni HE aláírásgyűjtő pikniket szervez április 12-én 10 órakor Csopakon, a Sport utca végén lévő kerékpáros pihenőnél, mely eseményt a Balaton Térségi Horgászegyesületek Szövetsége is támogatja. Minden jelenlévő vendégük egy gulyáslevesre, illetve a gyerekeknek többféle játékkal is készülnek.

Az egyesület azt követő nagy rendezvénye a 20 éve minden évben megrendezett ifjúsági gyerekhorgászverseny, amitől azt remélik, hogy a fiatalabb generáció követi őket.

Csopakon 29 méter szabad partterület van, ahol horgászni lehet, az elbontani kívánt csónakkikötők nagy része már több mint negyven éve ott áll. Az egyesület közel 110 millióért épített egy stéget az Apáca strandon azért, hogy ehhez majd kapcsolódjon egy közösségi horgászkikötő. Azt azonban csak újabb 110 millió forintért építhetnék meg. A 82 méter hosszú látványstég benyúlik a Kerekedi-öbölbe, közösségi használatra átengedték, rajta összesen négy horgászhelyet tudtak kialakítani.

Hideghéthy Csaba elmondta, hogy mintegy 20 éve hadakozik azért, hogy a meglévő horgászkikötők, melyeket ők és őseik kialakítottak, fennmaradhassanak, ezzel szemben

vitorláskikötőket lehet építeni, de ott csónaktárolásért 300 ezer forintot kell fizetni évente.

Egyre több az elkerített rész, a magántelkek beérnek a Balatonig. A hajókikötőkben nem lehet horgászni, mivel ott a Mahart, a magyar állami személyhajózási cég megtiltja.

Korábban kaptak ígéreteket arra, hogy a csónakkikötőket legalizálják, azonban a mostani rendelet szerint már ebben az évben megszüntetnék azokat. Hideghéthy Csaba szerint nemcsak őket, de a többi horgászegyesületet sem hallgatják meg, pedig a Balaton északi partján majdnem 60 egyesület létezik.