Példát mutat Ausztria a munkaerő megtartása és a dolgozók motiválása terén: egy új törvénymódosítás szerint 2025-től nemhogy nem engedik a cégeknek, hogy önkényesen rendelkezzenek a munkavégzés körülményeiről, hanem – válaszul a társadalmi igényekre és a változó gazdasági körülményekre – kibővítik a járvány miatt 2021 áprilisában bevezetett home office-törvényt.

Ennek alapja egy tavaly végzett, széleskörű társadalomkutatás, amely megállapítja, hogy szükség van az otthoni munkavégzés „helyfüggetlen” továbbfejlesztésére, mégpedig a távmunkáról szóló törvénnyel.

Eszerint nyugati szomszédunkban jövőre már nem csak az otthonukból dolgozhatnak a munkavállalók, hanem bármely, általuk választott helyről: például kávéházból, könyvtárból, coworking helyiségből, illetve nyáron egy parkból, a nyaralóból, szállodából vagy akár a vízpartról is – ehhez pedig jár a balesetbiztosítás és több kedvezmény is.

A távmunka minden olyan, a verseny- és a közszférában alkalmazott munkavállalónak jár majd, akik rendszeresen kommunikációs technológiával, vagyis számítógéppel, internettel dolgoznak.

Versenyképesebb munkahelyek

A távmunkatörvénnyel Ausztria újabb vonzerőre tesz szert a szakképzett munkaerőért folytatott európai versenyben.

Számos felmérés szerint ugyanis a cégek vagy az állami munkáltatók hiába igyekeznek visszarendelni az irodába a dolgozókat, mára alapvető elvárás lett a rugalmas munkavégzés lehetősége. A fizetés mellett például ez az egyik tényező, amely nagyban befolyásolja egy munkahely megítélését, az alkalmazottak lojalitását, sőt, eredményességét.

Nem vált be a kezdeti félelem, miszerint az otthoni munkavégzés során csökken a termelékenység – jelezte az osztrák munkaügyi miniszter, Martin Kocher a home office intézkedéscsomagról.

A több mint félezer munkaadó megkérdezésén alapuló minisztériumi felmérésük szerint a cégek inkább felismerték, hogy versenyelőnyt jelent a távmunka biztosítása, amelyhez munkaeszközökkel, például laptoppal és internetkapcsolattal is ellátják a dolgozókat – idézi a Meinbezirk.at.

Nem vonzó, ha nem lehet otthon maradni Nem minden területen működik a távmunka, például az egészségügyben, a vendéglátásban, a helyhez kötött kiskereskedelemben, ezzel együtt a Karriere.at állásportál aktuális felmérése szerint az otthoni munkavégzés az ausztriai álláskeresők kétharmadánál kötelező kritérium. Olyannyira fontos, hogy ha egy munkahely ígéretesnek is tűnik, de az álláshirdetésében nem jelzi a lehetőséget, rögtön elveszíti a vonzerejét. Az osztrákoknál idén az IT-szektorban, a design, a marketing, a PR és a média területén, továbbá a beszerzés, logisztika, technológia, illetve a számviteli és kontrolling munkakörökben dolgoznak a legtöbben home officeban.

Még a németek is lazítanak

Németországban a többi európai országhoz képest ugyan erős a „kötelező jelenléti kultúra” a munkahelyeken, ám legnagyobb nyugati partnerünknél is lazulnak a keretek a gyakorlatban.

Nemcsak a multik, hanem már a kisebb cégek is egyre inkább engedélyezik a távmunkát, leginkább azért, hogy megtartsák a munkaerőt.

Az alkalmazottak számára főként az időmegtakarítás és a jobb munka/magánélet egyensúly miatt értékes a home office vagy a hibrid modell. A rugalmas hozzáállás gazdasági jelentőségét nemrég a Continental megbízásából készült Yougov felmérés is alátámasztotta, amely szerint a németek fele inkább felmondana, ha időnként nem maradhatna otthon.

Jogszabály ugyan erre még nincs Németországban, de érvényben van egy koalíciós megállapodás, amely szerint el lehet térni a kollektív szerződésektől.

A dolgozók bármikor kérhetik a mobilmunka lehetőségét, amelyről a döntést a munkaadó hozza meg és azt meg sem kell indokolnia. Az igény elutasítása viszont nem lehet önkényes, sem irreleváns, és csak akkor megalapozott, ha a távmunka valóban veszélyeztetné a cég működését.

Bizalmi kérdésről van szó

Nyaranta sok családnak az is gondot okoz, miként oldják meg a szülők a szabadságolást, nemcsak a közös nyaralás szempontjából, hanem az iskolai szünet miatt a gyerekek felügyelete is nagy kihívást jelent. Ebben is nagy segítség az otthoni munkavégzés biztosítása – mondta az Economxnak Bubenkó Csaba.

Az Egyenlő.hu modern szakszervezet elnöke szerint egyáltalán nem ördögtől való dolog, hogy az alkalmazott távolról látja el a munkáját, ha egyébként hibátlanul, ellenőrizhető módon eleget tud tenni a munkáltató elvárásainak.

Nyilvánvalóan ez olyan területeken működhet, ahol nélkülözni lehet a személyes jelenlétet. Például egy bolti pénztáros vagy felszolgáló nem tud otthonról dolgozni, de a digitalizáció terjedésével sokkal több az olyan munkakör, ahol viszont igen – jegyezte meg. Kiemelte:

alapvetően nem annyira gazdasági, mint inkább bizalmi kérdésről van szó.

Szerinte lehet úgy kontrollálni a távmunkát, hogy maradéktalanul teljesüljenek a munkaszerződésben meghatározott feltételek, és közben az alkalmazott is élhessen a rugalmas lehetőséggel.

Nem éri meg a gyanakvás

Szavai szerint ahogy az irodában, úgy a távolban is vissza lehet élni az engedékenységgel, ezért leginkább a gyanakvás az, ami visszatartja a munkaadókat a rugalmas lehetőségektől.

Azonban a szakképzett munkaerő hiánya miatt, a versenyképesség megőrzése érdekében mégis érdemes kilépni a komfortzónából, mivel a távmunka mindkét oldalon kölcsönös előnyöket jelenthet.

A bizalommal motivált munkavállaló szívesebben elköteleződik a cég felé, ezért eredményesebb lesz. A munka/magánélet egyensúlyának megélésével javulhat a mentális és fizikai egészsége, míg a stresszes tempó, a napi ingázás, a lavírozás a benti és az otthoni teendők között megterhelőbb. Ez pedig növeli az esélyét a kimerültségnek, a megbetegedéseknek – mutatott rá a szakember.

Márpedig, ha sűrűn táppénzre vonul az állomány, az rontja a vállalat termelékenységét, a kieső munkaerő, annak pótlása pedig plusz költséget jelent és növeli a fluktuáció esélyét.

Felméréseink is igazolják, hogy a munkavállalók azt a munkahelyet keresik, ahol figyelembe veszik az igényeiket és a kölcsönös együttműködés jellemző, nem pedig az elnyomás – húzta alá.

Megkímélik a dolgozókat a hőségtől

Bubenkó Csaba kitért rá: idén a hetekig tartó kánikula is kikényszeríti a rugalmasabb hozzáállást.

Tapasztalataik szerint a korábbi évekhez képest több olyan cég van, ahol felismerték, hogy a megszokottól eltérő időbeosztás, a távmunka engedélyezése nyáron jobban támogatja a hatékonyságot.

Az eddig szigorúan jelenléti munkavégzéssel 8-tól 16 óráig tartó, irodai munkáknál például terjed az a gyakorlat, hogy ahol nincs kötött ügyfélfogadás, ott már reggel 6-tól megkezdhetik a munkát a dolgozók, cserébe délután két órával korábban végeznek.

Hiába a klíma, a melegben tompul a figyelem, ez pedig senkinek nem előnyös. Van olyan iroda is, ahol engedélyezték, hogy a számítógépes feladatokat eleve otthonról lássák el, hogy megkíméljék a munkaerőt a hőségtől, az utazástól.

Az ilyen munkáltatói hozzáállás nagyban hozzájárulhat az alkalmazottak megtartásához – jegyezte meg a szakszervezeti vezető.