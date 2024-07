A Mastercard közleményében számos biztonsági tippet is leír javaslatként annak érdekében, hogy az utazás előtt és alatt is biztonságban tudhassák az utazók a pénzüket. Első körben kiemelik, hogy az utazásfoglalásnak csak jó hírű, megbízható szolgáltatónál foglaljunk szállást, programot és repülőjegyet, továbbá mindig olvassuk el az értékeléseket, illetve korábbi ügyfelek beszámolóit a foglalás véglegesítése előtt.

Hangsúlyozzák, győződjünk meg róla, hogy a cég, aminél foglalni készülünk, rendelkezik élő telefonszámmal és számlázási címmel.

A közleményben azt is kiemelik, hogy minden esetben csak a saját eszközünkről vásároljunk, folyamatosan tartsuk frissen azok operációs rendszerét a legújabb biztonsági fejlesztések eléréséhez, továbbá sose vásároljunk olyan nyilvános Wi-Fi hálózatokon, mint például a reptereké vagy a kávézóké, legfőképpen akkor ne, ha külföldön tartózkodunk. Ezek helyett érdemes mobilnetet használni, de még jobb, ha kizárólag a saját otthoni hálózatunkon használjuk a pénzügyi fiókjainkat.

Javasolják, ellenőrizzük a bankunkon vagy a hitelkártya-szolgátlatónkon keresztül, milyen biztosítások illetve juttatások illetnek meg minket, ha külföldön tartózkodunk és ismerkedjünk meg alaposan a visszatérítési folyamatokkal.

A Mastercard azt is ajánlja, hogy minden esetben biztosítsuk eszközeinket többlépcsős és biometrikus azonosítással, hogy megvédjük az online fiókjainkat és a digitális tárcáinkat. Azt is javasolják, hogy minden esetben konnektoron keresztül töltsük az eszközeinket, mivel az USB-csatlakozók önmagukban adatátvitelre is alkalmasak, így a kizárólag ilyen kábeleket befogadó aljzatok akár adatlopásra is használhatók.

A kártyakibocsátó arra is felhívja a figyelmet, hogy készítsünk minden fontos adatunkról biztonsági másolatokat és mindig legyen belőlük egy példányunk felhőalapú tárhelyen is, továbbá győződjünk meg róla utazás előtt, hogy emlékszünk a telefonunk PIN-kódjára, illetve állítsunk be vásárlási limiteket a kártyáinkhoz, valamint különböző riasztásokat, amelyekkel könnyebben nyomon követhetjük a számláinkat.