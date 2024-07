A SZAKSZ az utóbbi időben több vidéki helyszínről is kapott olyan bejelentéseket, hogy a Volán nem tudja biztosítani a védőitalt a dolgozói számára. Legutóbb éppen Keszthelyről érkezett hír arról, hogy hiánycikk lett a hűtött víz.

Emellett, mint ahogy közösségi oldalukon beszámoltak róla, több pihenőhelyiségben, például Debrecenben, Tatabányán nem működnek a klímaberendezések és van olyan telephely, ahol két hónap alatt sem sikerült a berendezést megjavítani. Hasonlóan gondok vannak a járművek klímáival is.

Dobi István, a SZAKSZ elnöke a HelloVidék megkeresésére elmondta, hogy az ország teljes területén elszórva jellemzőek ezek az állapotok.

A védőital-ellátás zökkenőmentességének a hiánya, az autóbuszokon a klímaberendezések meghibásodása, valamint működés esetén az alacsony teljesítmény már több hónapja fennáll.

Dobi István szerint a elmaradt karbantartások alapesetben a Volán kiadáscsökkentésével hozhatók összefüggésbe, ugyanakkor a helyi vezetők gondatlansága is közrejátszat ebben, miként az is, hogy mivel minden ilyen tartalmú döntést és engedély kiadást központosítottak, akár hetek is eltelhetnek, mire orvosolják a problémát.



A Volán egyébként nemrég részletes statisztikát küldött a szakszervezetnek arról, hogy a vidéki buszjáratok milyen arányban rendelkeznek működő klímaberendezéssel. Eszerint 2024. június 20-án a társaság aktív állományában lévő 5.840 autóbuszából 4.896, vagyis 83,8 százalék volt légkondicionálóval felszerelve.

A fenti számok olyannyira nem tűnnek rossznak, hogy nemrég a MÁV is azt tanácsolta: aki teheti, válassza utazásához inkább a Volán járatait, mivel a vonatok többségében még mindig nincs klíma.

Ha megvizsgáljuk, milyen a járatok kihasználása a Volánbusznál, akkor nem nagyon lehet utasokat átirányítani a Volánbusz távolsági járataira. Arról nem is beszélve, hogy a vasúttal párhuzamos autóbusz-közlekedést már egy-két éve elkezdték felszámolni, több vonalon nincs a vasúti közlekedésnek alternatívája. Amúgy a napi járatokat végző autóbuszok nem mindegyike rendelkezik klímával és több autóbuszon a telepített klíma hatásfoka is kifogásolható

– húzta alá Dobi István.

A szakszervezeti vezető szerint a fenti problémák kezelésére mielőbb megoldást kell találni. Addig is abban az esetben, ha az autóbuszvezető úgy ítéli meg, hogy a kánikula olyan terhelést jelent számára, ami veszélyezteti már a biztonságos munkavégzést, azt tanácsolják, hogy a munkát részlegesen szüntesse be.

A SZAKSZ szeptemberben fog dönteni arról, hogy a Volánbusznál kialakult elfogadhatatlan munkakörülmények miatt egy nagyobb létszámú, 800-1000 fős demonstrációt szervezzen.