A kormányzati döntés alapján március 13-án bevezetett árrésstoppal kapcsolatban a Spar havi 1,5 milliárd forintos veszteségről számolt be. A kereskedő emiatt most beszállítóihoz fordul segítségért, a közös teherviselés reményében, és levélben kér tőlük 5 százalékos árengedményt.

A Spar által megfogalmazott levél alapján persze nem nyilvános, hogy a kérés pontosan kiket érint, de a lap információi szerint régi, kifejezetten nagy partnerektől kezdve egészen a kisebb, marginálisabb beszállítókig ér a lista. A Spar ugyan nem tagadta a hírportál által feltárt információkat, az azonban nem derült ki, hogy mennyi levél született meg, illetve van-e különbség az árengedmények tekintetében szektor, beszállító, illetve feltételezett nyereség szerint – írja a Telex.

A Spar több tízezer árucikket forgalmaz és közel 1400 hazai beszállítóval áll kapcsolatban. Célunk pedig a fogyasztók folyamatos kiszolgálása. Ennek megfelelően a beszállítók meghatározó körétől kértük az átadási ár csekély mértékű csökkentését

– áll a cég közleményében.

A kereskedő a beszállítóknak küldött levelében úgy fogalmaz, „a külső körülmények folyamatosan és jelentősen romlottak, ez pedig már a kiskereskedelmi tevékenység észszerű folytatását veszélyezteti. Elsődleges céljuk, hogy a fogyasztóknak megfelelő kínálatot biztosíthassanak, de eközben meg kell felelniük az inflációt mérséklő kormányzati törekvéseknek is, amely a cég állítása szerint csak közösen teljesíthető, ezért kéri a beszállítóktól az együttműködést”.

A Spar kiemelte, hogy ahogy eddig sem, úgy ezután sem kívánja az egyébként jelentős pénzügyi terheit a beszállítókra hárítani, csupán szeretnék bevonni őket a közös teherviselésbe.

A beszállítók azonban kiemelték, más láncoktól is nehezedik rájuk nyomás, és már a kereskedelmi különadó bevezetésénél is megkeresték őket árcsökkentési kéréssel. De már az sem ördögtől való eset, hogy a kiskereskedelmi láncok azt kérték a beszállítóiktól, hogy ne csak engedjenek az árakból, hanem kommunikálják azt, hogy a lépést önszántukból tették meg a piaci forgalom élénkítése miatt.

A gyártók külön jelezték azt is, hogy az árcsökkentés egyáltalán nem olyan egyszerű, mint ahogyan hangzik, mivel őket is magas energia- és munkaerőköltségek sújtják, emiatt pont, hogy áremelésre lenne szükség. Hozzátették a kormányzat beavatkozása rossz, de az is veszélyes, ha a kereskedők nem mérlegelnek egyedileg, hanem egységesen kérnek árváltozást.

Mindeközben először fordult elő, hogy az árrésstop okozta árcsökkenés mértéke kisebb lett az előző adatközléshez képest, amely még inkább kérdésessé teszi június elsejét, amikor akár egy ársapkához hasonló visszapattanásra is számítani lehet.

Ahogyan korábban írtuk, Nagy Márton, nemzetgazdasági miniszter a jövővel kapcsolatban azonban azt mondta, még semmi nincs kőbe vésve, nem tudhatni, hogyan változnak az árak május után, így egyelőre nem biztos az sem, hogy hogyan és mikor vezetik ki az árrésstopot.

A tárcavezető a közösségi oldalán osztotta meg, hogy április 14-re 872 árfigyelőben megfigyelt élelmiszer ára lett kedvezőbb. Ezek közül 21 termék bolti ára több mint 50 százalékkal zuhant, míg 254-nél realizáltak 10 alatti csökkenést.

