Lapunk korábban arról számolt be, hogy Dobi István, a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet elnöke azt állítja, hogy a Volánbusznál a buszsofőrök hiánya országos méretű, ugyanis mintegy ezer sofőr hiányzik a társaságtól. Ezt követően a Volánbusz reagált a cikkre, lapunknak azt nyilatkozta, hogy „a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet elnöke valótlanul állította, hogy nagyjából ezer sofőr hiányzik a Volánbusznál”.

A Volánbusz szerint az igazság az, hogy a több mint 10 ezer fős autóbusz-vezetői létszámhoz viszonyítva országosan 238 főt keresnek ebbe a munkakörbe.

A létszámhiány mértéke területenként eltérő

Az autóbusz-vezetők esetében – ahogyan a teljes logisztika-szállítás ágazatban – létszámhiány tapasztalható, de ennek mértéke területenként jelentősen eltér. A Volánbusz Pest, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron és Csongrád-Csanád vármegyében keresi a legtöbb leendő kollégát.

A vonatpótlások ellátására – az egyes területek foglalkoztatási helyzetét is figyelembe véve – az ország több vármegyéjéből irányítottak át autóbusz-vezetőket.

A közszolgáltatás folyamatos ellátását minden területen a jogszabályoknak és a kollektív szerződésnek megfelelő keretek között biztosítják – áll a Volánbusz nyilatkozatában.

„Társaságunk nagy hangsúlyt fektet a munkaerő megtartására, ezt szolgálják a nálunk elérhető, széles körű, alapbéren felüli juttatások is. Ilyen egyebek mellett az alanyi jogú SZÉP-kártya-juttatás (2023-ban nettó 120

ezer forint került kifizetésre), a lojalitás juttatás (2023-ban a bérmegállapodásban rögzítettek szerint bruttó 350 ezer forint), az üzemanyag-megtakarítás térítése és a vállalati elismerési rendszerünk. Kiemelkedő juttatásunk, hogy munkavállalóink és családtagjaik díjmentesen utazhatnak a Volánbusz járatain, továbbá munkatársaink ingyenesen utazhatnak a MÁV-START és a GYSEV járatain is. Ezeken felül társaságunk – alapítványán keresztül – az egyedi élethelyzetekben is igyekszik támogatni munkavállalóit” – írták.

A Volánbusz idén júniusban – a januári bérfejlesztésen felül – további bérintézkedéseket hajtott végre a kiemelt területeken, amelynek keretében június elejétől jelentősen megemelte az éjszakai pótlékot is. A társaság nyilatkozata szerint folyamatos az utánpótlásképzés, ezt a célt szolgálják azok a – jelenleg is zajló – tanfolyamok is, melyek a D kategóriás autóbusz-vezetői jogosítvány megszerzését teszik lehetővé a B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezők számára. A B kategóriás oktatáson felül C kategóriával rendelkezők számára is indítanak tanfolyamot.