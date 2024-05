Átlagot és szórást is kellett a diákok számítaniuk az idei matematika érettségi első etapjában. Ezen felül egy polgármester-választás eredményeit is ki kellett számítaniuk, valamint a valószínűségszámítás is előkerült.

Szakértők véleménye szerint ugyanakkor a függvényes feladat nem biztos, hogy megfelelt az új középszintű matematika érettségi követelményeinek. Hozzátették, az első feladatrész tartalmazott nyakatekert kérdéseket, de olyan feladatok is előfordultak, amelyhez nem volt elég a gyakorlati tudás, konkrét ismeretekre is szükség volt hozzá – írja az Index.

A hosszabb feladatsorok között egyenletekkel, sodrófadiagrammal és gráfokkal találhatták szembe magukat a vizsgázók, ráadásul az új Nemzeti Alaptanterv egyik új témaköre is megjelent, melynek keretében egy grafikus manipulációval kapcsolatos feladat is bekerült a többi közé.

A második etap B részében szereplő három feladatok közül az egyik a szolnoki habos islerről szólt, de akadt olyan feladat is, ami a koordinátageometriával volt kapcsolatos.

A Studium Generalé Matek Szekciójának szakértői az Eduline-nak azt nyilatkozták, összességében korrekt feladatsort kaptak a diákok, nem érhette őket meglepetés.