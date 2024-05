Télen meggyűlt a bajuk az oslói elektromos buszoknak a hideg időjárással, ezért a járműveket üzemeltető társaságot, az Unibusst alaposan megbüntette a közlekedésszervező cég, a Ruter.

A norvég főváros első nagy arányú elektromos busz beszerzése 2019-ben volt, azóta 477 darab közösségi elektromos jármű állt szolgálatba Oslóban. Eleinte nem jelentett különös gondot az arrafelé már megszokott hideg időjárás, ugyanis az első néhány tucat buszba még beépítettek olajkályhás kiegészítő fűtésrendszert, csakhogy 2022-től már csakis hőszivattyús klímaberendezésekkel szerelt autóbuszok forgalomba állítását engedélyezi a Ruter – írja a Totalcar.

A változás szinte azonnal problémát jelentett a buszok forgalomba állásakor.

MÁR A 2022-ES HIDEG IDŐSZAK BEKÖSZÖNTÉVEL LE KELLETT ÁLLÍTANI AZ OLAJKÁLYHA NÉLKÜLI BUSZOKAT, MERT TÚL GYORSAN LEMERÜLTEK, HA FŰTENI KELLETT AZ UTASTERET.

Ezek után tavaly az átlagosnál erősebb és hosszan tartó zimankó vette kezdetét Norvégiában, Oslóban nem volt ritka a -16 fokos éjszakai hőmérséklet, ami szinte azonnal lenullázta a teljes járműállományt.

VOLT OLYAN REGGEL, HOGY TÖBB MINT SZÁZ ELEKTROMOS BUSZ RAGADT GARÁZSBAN.

De azokban sem volt sok köszönet, amelyek kimentek a forgalomba, ugyanis vagy fűtés nélkül kellett róniuk a köröket, illetve ha bekapcsolták a fűtést a sofőrök, akkor hamar lemerültek a buszok akkupakkjai.

A STATISZTIKÁK SZERINT AKÁR 60-70 SZÁZALÉKKAL CSÖKKENTI A BUSZOK HATÓTÁVJÁT A FŰTÉS.

Átmeneti megoldásként a Ruter AS. feloldatta az olajkályhák szoftveres korlátozását, azonban ez sem segített a töltők problémáján, amelyekből a tartós hidegben több is felmondta a szolgálatot. Végül a problémát nem a közlekedésszervező, vagy a buszüzemeltető oldotta meg, hanem az időjárás. Idén februárban és márciusban is melegebb volt, mint lenni szokott.

TÉLEN VOLT OLYAN NAP, HOGY EZER BUSZJÁRAT MARADT KI.

Mindezekért a Ruter 200 millió koronás, azaz körülbelül 6,5 milliárd forintos büntetést szabott ki az Unibussra, mondván, hogy a közszolgáltatási szerződés értelmében csak nullemissziós járművekkel szolgálhatja ki a buszvonalakat az alvállalkozó. Bár a büntetés mértékét az Unibuss képviselőinek sikerült lejjebb alkudni, ötmilliárd forintnak megfelelő összegre, azonban a cég fölött továbbra is ott lebeg a csődveszély.