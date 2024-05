Idén már a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikáján is kezeltek súlyos szamárköhögéses esetet. A korábbi években mindössze egy-két esetet regisztráltak, azonban idén már egy tucatot.

Pék Tamás, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának infektológusa azt nyilatkozta, az elhúzódó, több mint két hete tartó köhögési rohamok és az ezzel járó hányás, valamint a szamárszerű légvétel esetén felmerülhet a szamárköhögés gyanúja.

Hozzátette, a megfertőződést egyhetes lappangási időszak követi, amikor még nincsenek tünetei a betegségnek. Ezután egy 1-2 hetes, enyhe köhögéssel, orrfolyással járó időszak következik, mely még lázzal sem társul. Ez az időszak akár 6 hétig is eltarthat.

Ugyanakkor a csecsemőknek már ez is különösen veszélyes, mivel a köhögési rohamok miatt apnoé következhet be, ami akár végzetes kimenetelű is lehet.

Nem meglepő, hogy nőtt a szamárköhögéses esetek száma, ugyanis a szomszédos országokban, így Horvátországban, Csehországban és Ukrajnában is ez történt az utóbbi időben. Az infektológus szerint ezért érdemes lehet a családtervezés előtt álloknak újra beadatni a védőoltást felnőttként, valamint azoknak a nagyszülőknek, akiknek csecsemő él a családjában. Addig ugyanis, amíg a védettség nem alakul ki, nagy kockázatnak vannak kitéve.