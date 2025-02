A COVID-19 járvány óta szaporodtak meg azok a perek, amelyekben jellemzően a szülők a gyerekeiket akarják felmentetni a kötelező védőoltások alól. Például polgári pereket is kezdeményeznek, azért, mert az orvos nem adott számukra olyan szakvéleményt, amellyel elkerülhették volna az oltást. A vakcina-szkeptikusok akciói ellenére a magyar oltási rendszer egyelőre stabilan ellenáll.

Az oltásellenes pereskedés immár iparszerű tevékenység, eddig már száznál is több per indult

- értesült a Népszava.

A legtöbb beadványt egy előre elkészített formanyomtatvány alapján írják, a panaszosokat képviselő két nagykanizsai ügyvéd a múlt év végén felszólította a belügyminisztert is, hogy az egészségügyért felelős tárcavezető tegyen lépéseket a kötelező védőoltási rendszer megszüntetésére.

A lap igézi Nemes Dénes ügyvédet, a Márton & Társa Ügyvédi Iroda munkatársát, aki januárban azt mondta:

gyakori eljárás, hogy az oltás beadásának idejére az egyik szülő külföldre, például Ausztriába viszi-költözteti az oltandó gyermekét.

Az oltásellenesek által indított perekben látja a gyerekorvosok, illetve klinikai védőoltási szaktanácsadók képviseletét ellátó ügyvéd szerint a felperesek gyakran sérelmi díj megállapítását is várják a bíróságoktól, mondván, miután a gyógyító nem adta ki az oltáselkerülő szakvéleményt, megsértette a gyerek személyiségi jogait és ezért fizessen kártérítést.

Az ügyvéd felhívta arra is a figyelmet, hogy az életkorhoz köthető, kötelező védőoltások rendszere pontosan szabályozott, és mint mondta:

nem tudni olyan perről, amit az oltástagadó mozgalom megnyert volna akár első fokon is.

Az orvosok viszont már több alkalommal is nyertek első fokon, és van már egy közigazgatási per is a Veszprémi Törvényszék előtt, amelyben jogerős ítélet is született.

Ha a szülő a kötelező védőoltásokat tudatosan negligálja, nem hajlandó együttműködni, akkor ezt a védőnőknek kötelességük jelezniük a hatóságnak, s gyámhatóság akár ki is emelheti a gyermeket a családból arra az időszakra, amíg megkapja a vakcinát. Ha a továbbiakban a szülő hajlandó együttműködni az orvossal és a védőnővel, akkor a gyermeke visszakerülhet a családba.