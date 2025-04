A kutyalépcső használatakor nem csak az idős, betegségekkel küzdő kiskedvencekről kell beszélni, hiszen nyomós érvek szólnak a fiatal, aktív állatok esetében is – írja a Welovedogz.

Természetesen ez nem az jelenti, hogy az idős, ízületi problémákkal vagy fájdalommal küzdő kutyusok nem profitálhatnak a lépcsőből, hiszen a nehézkés mozgást a sokkal könnyebbé teheti egy rámpa.

Különös figyelmet kell fordítani ezenkívül a kis testű, illetve rövid lábú kutyákra a magasabb helyekről való le-, illetve felugrásra, mivel alkatukból adódóan számos egészségügyi probléma alakulhat ki náluk a megerőltető mozgás hatására. Ide sorolható már az autóba való beszállás, vagy az ágyra történő felugrás, amelyen egy rámpa sokat segíthet. A tacskók és corgik a hosszú test és a rövid lábak miatt hajlamosabbak a gerincsérülésekre is.

A megelőzés is hatalmas szerepet játszik a kutyák élettartamának meghosszabbításában. A kutyalépcső segítségével például olyan betegségek is elkerülhetőek, mint a patellaficam (amikor az állat térdkalács elmozdul a normális anatómiai helyzetéből), vagy a porckorongsérv (amikor a csigolyák közötti porckorong kitüremkedik a helyéről, és érintkezve a gerincvelővel súlyos fájdalmakat okoz a kiskedvencnek).

A történet azonban itt még nem ér véget, hiszen sajnálatos módon a nagyobb testű társaikat is sújthatják a gyakori ugrálás vagy a meredek felületeken való mászás okozta hosszú távú hatások.

A lépcső vagy rámpa ezenkívül az emberek egészségét is hivatott megőrizni, hiszen nem mindegy, hogy milyen méretű és súlyú „kiskedvencet” emelget valaki. Rosszabb esetben az ember derekát is megterhelheti a kézben tartott négylábú, de akár magát az állatot is el lehet ejteni véletlenül.

A kutyalépcső jó választás lehet, ha a kutya már magabiztosan mozog bármilyen lépcsőn, ezt azonban érdemes kisebb lépcsőkön történő gyakorlással megelőzni, amivel az állatok félelme is leküzdhető.

Amennyiben már kialakult problémáról beszélünk, a lépcső megterhelő lehet. Ezekben az esetekben a rámpa jobb megoldás lehet, főként a kis testű vagy sérülékeny kutyák esetében. Itt is fontos azonban kiemelni, hogy a rámpa, vagy lépcső nem lehet túl meredek, különben ugyanúgy megterheli az ízületeket.