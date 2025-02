Számos díjmódosítás és szabályváltozás érkezett kormányablakokba és az okmányirodákba jogosítvány és útlevél -ügyintézés esetében. Február 1-jétől emelkedtek a közlekedési hatósági díjak, egyebek közt a jogosítvány meghosszabbítása is többe kerül majd 2025-től. A hatósági díjak emelkedésén felül azonban az okmányok kiállításával kapcsolatos 2024 végén életbe lépett jogszabályváltozások, kormány-, illetve miniszteri rendeletek nyomán további szigorításokkal és díjtétel-növekedéssel számolhatunk a vezetői engedélyek, valamint az útlevelek kiállítása esetén. Postai díjakat vezettek be a személyazonosító igazolványokon és a lakcímkártyákon felül a jogosítványoknál is. Eddig a lakcímre való postázásért semmilyen okmány esetében nem kellett illetéket fizetni.