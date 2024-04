A több jogszabályt is módosító javaslat szerint a gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekményeknél nem lenne elévülés, azokat is büntetnék, akik tudnak a bántalmazásról, de nem szólnak. Szigorítanák a gyerektáboroztatás feltételeit és feketelistára tennének pornográf internetes oldalakat - egyebek mellett ez is szerepel a kormány képviselői által benyújtott gyermekvédelmi törvénycsomagban..

Az Országgyűlés 2021. június 15-én fogadta el gyermekvédelmi törvényt. A múlt héten benyújtott módosítások ezt a törvényt szigorítanák tovább.

A benyújtott törvényjavaslat két részből áll: egy rövidebb, 11 oldalas és egy hosszabb, 64 oldalas csomagból. A kormány a törvényjavaslat indoklása szerint abból indult ki, hogy ugyanolyan hátrányt kell okozni azoknak, akik a gyerekek sérelmére követnek el szexuális bűncselekményt, mint amit a szenvedést átélt gyerekeknek okoztak.

A javaslat szerint a jövőben a gyerekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények

nem évülnének el,

az elkövetői örökre büntetett előéletűek maradnának, és soha nem kaphatnának erkölcsi bizonyítványt,

elkövetői még jó magaviselet esetén sem kaphatnának feltételest szabadlábra bocsájtást, tehát nem szabadulhatnának előbb a börtönből,

az ilyen bűncselekmények elkövetőit kizárnák a reintegrációs őrizetből,

ezek emberek nem kaphatnak kegyelmet,

azok a magyarok is bekerülnének a nyilvános pedofil-adatbázisba, akik külföldön követnek el gyerekek sérelmére szexuális bűncselekményt,

nem lehetne a gyerek gyámja az, akinek kiválasztása ellen a tizennegyedik életévét betöltött gyerek alapos okból, kifejezetten tiltakozik,

nem csak azokat büntetnék szigorúbban, akik ártanak a gyerekeknek, hanem azokat is, akiknek tudomása van egy bántalmazásról, de erről nem szólnak. A jogszabály szerint akár két év börtönt is kaphatnának azok a gyerekekkel foglalkozó szakemberek, akik nem jelzik, ha a gyerek veszélyeztetett helyzetben van.

Szigorúbban ellenőriznék a gyermekvédelmi intézmények vezetőit és a szakmában dolgozókat. Pszichológiai alkalmassági vizsgálatnak vetnék alá őket, és ellenőriznék a „kifogástalan életvitelüket”.

A pszichológiai alkalmassági vizsgálatot a belügyminiszter által jóváhagyott szakmai protokoll alapján végeznék az állami, nem állami (civil) és egyházi fenntartású gyermekvédelmi intézményeknél.

Nemcsak az új vezetőket, hanem a korábbi intézményvezetőket és -helyetteseket is vizsgálnák. A vizsgálatokat kétévente megismételnék - írja a Telex.hu.

A minősítést pszichológus végezné személyiségtesztek, intelligenciatesztek, figyelemvizsgálatok, kompetenciavizsgálatok, ezek kombinációi, valamint egyéb kiegészítő vizsgálatok alapján. Rétvári Bence államtitkár szerint a vizsgálatokon néznék

az általános pszichés állapotot,

az érzelmi-indulati kontrollt,

a pszichés terhelhetőséget,

stresszel való megküzdési képességet,

a felősségtudatot,

a kóros függőségeket (játékszenvedély, alkohol-, drogfüggőség),

öngyilkosságra való hajlamot,

szexuális devianciát.

A dolgozók kifogástalan életvitelét évente legfeljebb egyszer lehetne ellenőrizni. Soron kívüli ellenőrzésre is lenne lehetőség, de csak abban az esetben, ha a munkáltató alapos okkal feltételezi, hogy kifogásolható a munkavállaló életvitele.

A javaslat alapján a munkavállalóknak egy adatlapot kellene majd kitölteniük, ahol például rákérdeznének arra,

van-e hatósági bizonyítványuk,

kitüntetésük,

folyamatban lévő fegyelmi eljárásuk,

milyen gazdasági érdekeltségük van

és mennyi a jövedelmük,

mi a szabadidős tevékenységük, például a sport vagy kulturális érdeklődésük, a hobbijuk,

milyen szórakozóhelyeket látogatnak rendszeresen, megjelölve, hogy milyen gyakran jár oda a munkavállaló.

A kifogástalan életvitelt a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) ellenőrizné.

Ez a rendőrségi szerv belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat lát el, megbízhatósági vizsgálatokat végez. Aki nem felel meg a pszichológiai alkalmassági vizsgálaton vagy kifogást találnak az életvitelében, annak megszüntethetik a jogviszonyát és végkielégítést sem kaphat.

Ahogy arról az Economx.hu is beszámolt: tovább szigorítanák a gyerektáboroztatás feltételeit.