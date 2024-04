Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Sokan dühösen reagáltak arra, hogy a Meta közösségi médiavállalat 16-ról 13 évre csökkentette a WhatsApp-felhasználók alsó korhatárát az Egyesült Királyságban és az EU-ban. A változtatást februárban jelentették be, és április 10-én lépett hatályba. A Smartphone Free Childhood nevű csoport szerint „a lépés szembemegy azzal a növekvő nemzeti igénnyel, hogy a nagyvállalatok többet tegyenek a gyermekeink védelme érdekében”.

Azzal, hogy hivatalosan is engedélyezik, hogy bárki 12 éves kor felett használhassa a platformjukat (a mai nap előtt 16 év volt a minimális életkor), azt az üzenetet küldik, hogy az a gyermekek számára biztonságos. A tanárok, szülők és szakértők azonban egészen mást mondanak. Közösségként elegünk van abból, hogy a technológiai óriások a részvényesi profitjukat a gyermekeink védelme elé helyezik – olvasható a csoport közleményében.

A WhatsApp szerint a változtatással a korhatár összhangba került az országok többségében érvényes szabályozással, és a védelem is biztosított.

Mark Bunting, az Ofcom online biztonsági stratégiáért felelős igazgatója elmondta, hogy a szabályozó hatóság nem habozna megbírságolni azokat a közösségi médiavállalatokat, amelyek nem tartják be az utasításait. „Az Ofcom gyakorlati kódexeket készít az online biztonság érvényesítésére. Ha nem tesznek eleget ezeknek az utasításoknak, akkor rendelkezünk hatáskörrel arra, hogy bírságot szabjunk ki, és nem is fogunk habozni” – tette hozzá az igazgató.

Komoly biztonsági funkciók, meztelenség elleni védelem

A héten a Meta, amely a Facebook és az Instagram tulajdonosa is, egy sor biztonsági funkciót mutatott be, amelyek célja a felhasználók, különösen a fiatalok védelme az intim képekkel való visszaéléstől – írja a The Guardian.

Megerősítette, hogy megkezdi a Meztelenség elleni védelem nevű szűrő tesztelését az Instagram közvetlen üzeneteiben, amely a 18 év alatti felhasználók esetében alapértelmezés szerint be lesz kapcsolva, és automatikusan elhomályosítja a felhasználóknak küldött olyan képeket, amelyeken meztelenséget észlelnek.

A meztelen képek fogadásakor a felhasználók egy üzenetet is látnak majd, amely arra ösztönzi őket, hogy ne érezzék a válaszadás kényszerét, valamint lehetőséget kapnak a küldő blokkolására és a csevegés jelentésére.