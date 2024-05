A Ganz arról is tájékoztatott, hogy, a 4040 darab szolár panel telepítését a budaörsi Forest-Vill Kft. végezte el, amely a fejlesztés következő ütemében egy, az erőműhöz tartozó energiatárolót fog a helyszínen telepíteni. A beruházás várhatóan 2024 végéig fejeződik be, melynek köszönhetően

a tápiószelei gyáregység energiaszükségletének jelentős részét megújuló energiaforrásból előállított áram szolgáltatja majd.

Úgy fogalmaztak, hogy fontos mérföldkőhöz érkezett a Ganz tápiószelei energiahatékonysági beruházása, 2024. májusában készre jelentették a vállalat legfontosabb gyártóbázisának területén létesített 2 MVA névleges teljesítményű naperőműparkot. A vállalat a Gyármentő Program keretében kezdte el transzformátorgyárának energiahatékonysági fejlesztését és modern gyártóüzemmé alakítását. A 2023-ban indított Energiafelhasználás Optimalizálási Program keretében megvalósuló naperőmű kivitelezését a budaörsi székhelyű Forest-Vill Kft. végezte 4040 darab napelem telepítésével 3,7 hektár területen.

A napelemes rendszer tervezett éves energiatermelése 2 830 MWh, amely a telephely 3500-3600 MWh éves villamos energia fogyasztásának jelentős részét lesz képes fedezni. A napelemes kiserőmű által megtermelt villamosenergia megközelítőleg 60 százalékát tudja jelenleg hasznosítani a gyártóvállalat, de a földgáz felhasználásával üzemelő szárítási technológiák, valamint a gyártócsarnokok fűtésének villamosításával és további villamosáramú fogyasztók beépítésével a napelempark által megtermelt energia felhasználása növelhető lesz.

Ezt segíti, hogy a két vállalat a készre jelentést követően is folytatja a közös munkát, hiszen a Forest-Vill egy hibrid rendszerű, lítium-ion és úgynevezett NAS akkumulátoros energiatároló telepítését is vállalta a helyszínen. A hibrid rendszer képes lesz arra, hogy a két technológia egymással párhuzamosan tudjon működni, vagyis kombinálja a lítium-ion akkumulátorok nagyobb teljesítményű töltési/kisütési lehetőségét és a NAS akkumulátorok hosszabb idejű kapacitását.

A két rendszer együttesen 5,2 MWh kapacitással rendelkezik.

Ezáltal a Ganz képes lesz a napenergia hasznosításával helyben megtermelt áram egy részének tárolására is, és azt a napsütéses órákon kívüli napszakokban felhasználni. Jelenleg a tervezési munkálatokat és az előkészületek kezdte el a vállalat, az energiatárolók telepítésére az év végéig kerül sor. Az elkészült rendszerek üzembehelyezése után a következő nagy feladat a telephelyi villamosenergia-termelés, -felhasználás, -tárolás, és az üzemeltetés optimalizálása, amelyet 2025-ben valósít meg a vállalat.

Az Energiafelhasználás Optimalizálási Program a Ganz fejlődésének fontos mérföldköve. Termékeink és a gyártás fejlesztése mellett prioritás a gyár üzemeltetésének optimalizálása és fenntarthatóvá tétele. A napelempark kialakításával jelentősen csökkentjük a fosszilis energiahordozóktól való függésünket és egy nagy lépést teszünk a zéró emissziós célkitűzésünk felé. A Forest-Vill szakmai hozzáértésével segíti a Ganz fenntarthatósági célkitűzéseit és a termékeink versenyképességének növelését a nemzetközi piacon

– mondta Gál Gergely, a Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. ügyvezető igazgatója.

A naperőmű kiépítése mellett további fejlesztésekre is sor kerül a program keretében annak érdekében, hogy a Ganz növelje pest vármegyei transzformátor- és a forgógépgyárának energiahatékonyságát - közölték. Az új, korszerű gépészeti megoldások telepítése mellett a társaság az üzemcsarnokok és kiszolgáló épületek hőszigeteléssel kívánja tovább csökkenteni gázfelhasználását. A programnak köszönhetően a Ganz 2024 végéig közel 40 százalékkal tervezi csökkenteni szén-dioxid-kibocsátását.

Az elmúlt években a napenergia alapú áramtermelés soha nem látott rekordokat ért el Magyarországon, és ennek a folyamatnak még korán sincs vége. A korszerű energiatárolási technológiák pedig immár azt is lehetővé teszik, hogy a napelemek által termelt áramot akár éjszaka is fel lehessen használni. Büszkék vagyunk arra, hogy ezúttal Magyarország egyik nagynevű gyártóvállalatával tudtunk együtt dolgozni és támogatni a Ganz fenntarthatósági célkitűzéseit

– emelte ki Németh Csaba, a Forest-Vill Kft. ügyvezető igazgatója.

Pest vármegye csodafegyvere

Az Economx ott volt a napelempark telepítésének kezdetén is. A tudósításunkból kiderült maga a transzformátorgyár tizenötezer négyzetméteren terül el, aminek a szíve a háromezerötszáz négyzetméteres tekercselő terem, ahol tizennyolc gépen dolgoznak. Folyamatos az új munkavállalók trenírozása, ugyanakkor vannak olyan pozíciók, amelyek esetében akár tizenkét hónap is lehet a bevonulási idő. Tehát a cég szempontjából nagyon nem mindegy, hogy sikerül-e megtartania ezt az értékes munkaerőt. Ehhez szükség van egyedi támogatói csomagokra is, de cserébe a térségre nem igazán jellemző stabil, és helyben elérhető munkahelyet tud ajánlani a gyár. Jelenleg háromszázötvenen dolgoznak az üzemben, és szeretnének átállni a háromműszakos gyártásra.

Itt a minőség az emberek kezében van

- az üzemben így utaltak arra, hogy ez nem egy sima gyártósori munka.

Amúgy a Ganznál gyártott trafók egyediek, azt mondják, ha valamelyikből kettőt gyártanak, az már sorozatgyártásnak számít. Egy-egy transzformátor élethossza harminc-negyven év, a nagyobbakat hat-hét hónap legyártani a tervezéstől kezdve a tesztelésen át a becsomagolásig, míg a közepesek három-négy hónap alatt elkészülnek.

A transzformátorgyártás jövője a megújuló energiára való átállás miatt biztosítottnak tűnik, az üzemlátogatás során a szakemberek arról beszéltek, hogy egészen biztosan lesz kereslet 2030-ig.