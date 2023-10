A honvédelmi miniszternek mostantól jogában áll drónelhárítási rendszer telepítésére és működtetésére köteleznie minisztériumokat, állami szerveket és hazai céget – áll a kedd este megjelent Magyar Közlönyben.

Erre a megjelent kormányrendelet szerint az ukrajnai háború, valamint annak magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében van szükség.

A szöveg kimondja, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerdától kijelölhet – a Magyar Nemzeti Bank, valamint a Magyar Nemzeti Banknak többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság kivételével – olyan minisztériumokat, központi állami szerveket, magánkézben lévő cégeket, ahol pilótanélküli légijármű-védelmi (vagyis drónvédelmi) rendszert kell beszerezni, telepíteni, karbantartani és folyamatosan üzemeltetni.

Az érintett intézményeknek védelmi tervet is kell készítenie, a költségeket is nekik kell megtéríteniük. Ha valami nem szabályszerű, akkor bírságot is kiszabhatnak.

A Magyar Közlöny szerint az egész eljárást az első adat keletkezésétől kezdve 30 évig titkosítják.

Ahogy lapunk is beszámolt róla két napja, drónvédelmi technológiai társaságot alapít a 4iG csoport. A technológiai társaság a RAC Antidrone Zrt. nevet kapja, az alapító a 4iG Nyrt., a 4iG csoporthoz tartozó Rotors & Cams Zrt., valamint Jászai Gellért magántőkealapja, az iG TECH – közölte a távközlési vállalat.