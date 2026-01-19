A Balaton környékén rengeteg bejelentés érkezett a napokban a természetvédelmi szervezetekhez arról, hogy az arra járók mozdulatlan madarakat látnak a tó jegén. Az esetek többségében azonban nem arról van szó, hogy a hattyúk és kacsák veszélyben lennének. A madarak gyakran csak pihennek a jégen, vagy a hó borította parton várakoznak - magyarázta összeállításában a Veszprém vármegyei hírportál.

A helyzet ugyanakkor arra is rávilágít, hogy miért nem szabad etetni télen a vízimadarakat.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) szerint a folyamatos etetés miatt a madarak hozzászoknak az emberhez, nem vándorolnak, és akkor is a tóparton maradnak, amikor a víz már befagyott.

Ez legyengíti őket, extrém esetben akár a jégbe fagyhatnak. Ráadásul a kenyér vagy más háztartási étel, amivel az emberek etetni szokták őket, nem megfelelő táplálék számukra, hiánybetegséget és emésztési problémákat okozhat.

Mégis mi a teendő, ha „mozdulatlan” vízimadarat látunk?