A Balaton környékén rengeteg bejelentés érkezett a napokban a természetvédelmi szervezetekhez arról, hogy az arra járók mozdulatlan madarakat látnak a tó jegén. Az esetek többségében azonban nem arról van szó, hogy a hattyúk és kacsák veszélyben lennének. A madarak gyakran csak pihennek a jégen, vagy a hó borította parton várakoznak - magyarázta összeállításában a Veszprém vármegyei hírportál.
A helyzet ugyanakkor arra is rávilágít, hogy miért nem szabad etetni télen a vízimadarakat.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) szerint a folyamatos etetés miatt a madarak hozzászoknak az emberhez, nem vándorolnak, és akkor is a tóparton maradnak, amikor a víz már befagyott.
Ez legyengíti őket, extrém esetben akár a jégbe fagyhatnak. Ráadásul a kenyér vagy más háztartási étel, amivel az emberek etetni szokták őket, nem megfelelő táplálék számukra, hiánybetegséget és emésztési problémákat okozhat.
Mégis mi a teendő, ha „mozdulatlan” vízimadarat látunk?
- Soha ne lépjünk a jégre! Ez rendkívül kockázatos – még a szakemberek is csak fokozott óvatossággal közelítik meg az állatot.
- Próbáljuk meg őket óvatosan, távolról mozgásra ösztönözni, például hógolyót dobálva a közelükbe. Gyakran már ez elég, hogy a madár felálljon vagy elrepüljön. Akkor pedig megnyugodhatunk, hogy nincs baj.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!