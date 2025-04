Még márciusban adott ki figyelmeztetést közleményében az Országos Magyar Méhészeti Egyesület, amelyben arra kérték a lakosságot, hogy amennyiben ázsiai lódarazsat észlelnek, azt haladéktalanul jelentsék.

Bross Péter, az egyesület elnöke a Blikk megkeresésére azt nyilatkozta, az ázsiai lódarazsak a méhekre és az emberre egyaránt veszélyesek, sőt, valamennyi beporzó rovarra is, mivel az ázsiai lódarázs rovarokkal táplálkozik.

A szakértő szerint csapatostul egész kaptárakat képesek kiirtani.

Ugyan az ázsiai lódarázs Kínában őshonos, de már a szomszédos európai országokban is megjelentek. A nálunk is honos lódarázsnál kisebb méretűek, ugyanakkor sokkal veszélyesebbek, mivel nem csak fullánkjukkal használják a mérgüket, hanem spriccelni is képesek azt, ha veszélyben érzik magukat vagy az otthonukat. Ha a mérge szembe kerül, az nagyon nagy fájdalmat okoz és orvosi segítségre van szükség.

A lapnak Bross Gábor azt is elmondta, bárhol a természetben és lakott területen is előfordulhat az ázsiai lódarázs, ugyanakkor a fészküket magasra, a fák koronáira építik, így kirándulás közben nehéz beléjük botlani. Ugyanakkor ha valakinek az ablaka lombok magasságába nyílik, az veszélybe kerülhet.

Hangsúlyozza, maradjunk a fészektől távol és hívjunk szakembert. Ha mégis feldühödnének ránk a darazsak, ne kezdjünk el nyílt terepen futni, mert utánunk repülnek, guggoljunk fa mellé, bokorba, vagy meneküljünk bokron át, hogy a darazsak lemaradjanak.