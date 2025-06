Az adóhatóságok már eddig is vizsgálhatták a gyanús készpénzmozgásokat az automatákban – kötelesek ugyanis jelenteni minden 3000 eurót meghaladó tranzakciót, illetve 500 eurós bankjegyek használatát is a pénzmosás és adócsalás elleni küzdelem részeként. Az új szabályozás azonban most nem az adócsalás megelőzéséről szól, hanem megkönnyíti a készpénzfelvételt.

Június 28-tól az összes banknak kötelező az EU új akadálymentesítési irányelvéhez igazítani az automatáit. A céljuk, hogy könnyebb legyen a készpénzfelvétel a fogyatékossággal elő emberek számára.

A bankautomatákat ugyanis úgy kell megtervezniük, hogy azok alkalmasak legyenek a látás-, hallás-, értelmi- vagy más fogyatékossággal élők számára is. A legfontosabb változások például ezek:

Nagyobb betűméret és kontraszt a képernyőn,

Fejhallgatón keresztül elérhető hangos instrukciók,

Áttekinthetőbb menük,

Tapintható felületek és domborítható gombok.

Ezek a változások nem csak a fogyatékossággal élőknek, hanem bárkinek segítenek a könnyebb készpénzfelvételnél - írja a Startlap.