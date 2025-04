Minden évben az egyik legterjedelmesebb hosszú hétvége a húsvéti, amikor sokak számára a nagypéntektől húsvét hétfőig tartó időszak munka vagy éppen iskola nélkül telik. Ebben az időszakban fókuszba kerülnek a Széchenyi Pihenő Kártyák, amelyekkel éttermekben, szállodákban, apartmanokban is lehet fizetni, de akár szórakozást és az ilyenkor szokásos szabadidős tevékenységek sorát is fedezni lehet velük. A K&H a közelgő idei húsvét apropóján azt nézte meg, hogy a K&H SZÉP-kártyákkal az elmúlt években hogyan költöttek az érintettek. Emellett az is kiderült, hogy az adott hónapokban miként alakultak a bankkártyás költések.

Éttermek, hotelek

Tavaly húsvétkor a legnagyobb összeget étteremben költötték el a pénzintézet SZÉP-kártyás ügyfelei, összesen közel 155 millió forintot fizettek, ami 4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi 150 millió forint alatti összeget.

A különböző hotelekben, szállodákban 50 millió felett volt a forgalom, ám ez elmarad a 2023-as húsvét 69 millió forintot meghaladó szintjétől.

Az egyéb kategóriába sorolt SZÉP-kártyás kiadások – ide tartoznak egyebek mellett az állatkerti belépők, vagy akár a kerékpár vásárlásra fordított költések – 26 millió forintot meghaladó összeget tettek ki tavaly, ami 25 százalékkal fejelte meg az egy évvel korábbit.

Vonzóbbá vált a digitális kártyázás

„A SZÉP-kártya használata az elmúlt időszakban még kényelmesebbé vált, miután a pénzintézet stratégiájában kiemelt szerepet játszó elektronikus fejlesztések eredményeként már digitálisan is használhatóak. A K&H ügyfeleik körében is egyre népszerűbb ez a megoldás: a múlt év végén a SZÉP-kártyás tranzakciók 2,5 százaléka történt digitális úton, míg idén márciusban már átlépték a 3 százalékos szintet” – mondta Rammacher Zoltán, a K&H lakossági ügyfél szegmens marketing vezetője.

A SZÉP-kártyás költések mellett a pénzintézet ismertette azt is, hogy a húsvéti időszakot magában foglaló hónapokban, azaz 2024 áprilisában és 2023 márciusában hogyan alakultak a bankkártyás kiadások. Az adatok szerint növekedés következett be: míg tavaly márciusban 22,3 milliárd forintért költöttek az érintettek, tavalyelőtt áprilisban 21,2 milliárdért, azaz 5 százalékkal nőtt a forgalom.