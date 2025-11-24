A részvénypiac forgalma 46,2 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest – írja az MTI.

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta: kedvező hangulatban emelkedés volt a budapesti tőzsdén, a nemzetközi piacok is emelkedtek.

A vezető papírok közül csak a Mol árfolyama csökkent, a részvényre döntően az olajár hatott, az orosz energiaszektorra kivetett amerikai szankciók életbe lépése okán - vélekedett.

A kedvező nemzetközi hangulat az OTP ben csapódott le, a bankpapír árfolyama 33 070 forinton zárt, ami új történelmi csúcsot jelent ( a korábbi rekord 32 820 forint volt), és a forgalma is kiemelkedő volt, meghaladta a 27 milliárd forintot.

Az elemző szerint az látszik, hogy a befektetők az orosz-ukrán háború lezárásának közeledtére számítanak, vagy egy esetleges tűzszünet hatására elkezdik venni a régiós papírokat, az OTP-nek pedig jelentős kitettsége van, továbbá a Richtert is kedvezően érintette ez a várakozás. A Magyar Telekomról nem érkezett hír, az elmúlt napok csökkenő trendje megfordult – mondta a távközlési részvény drágulásáról.

A Mol árfolyama 54 forinttal, 1,79 százalékkal 2964 forintra csökkent, 5,7 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 330 forinttal, 1,01 százalékkal 33 070 forintra erősödött, forgalmuk 27,2 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 52 forinttal, 3,03 százalékkal 1766 forintra nőtt, forgalma 2,3 milliárd forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 30 forinttal, 0,31 százalékkal 9585 forintra esett, a részvények forgalma 9,3 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 10 391,82 ponton zárt hétfőn, ez 132,03 pontos, 1,29 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.



