Vegyesen zárták a kereskedést a vezető nyugat-európai tőzsdék hétfőn:

a londoni FTSE-100 mutató százalékosan stagnált (0,39 ponttal gyengült),

a frankfurti DAX-index 0,60 százalék erősödött,

a párizsi CAC-40 index 0,78 százalékkal esett.

Az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,51 százalék mínuszba fejezte be a napot. Az európai tőzsdezáráskor (17.30 órakor) New Yorkban a Dow Jones ipari átlag 0,32 százalékos erősödést, az S&P 500-as index 0,04 százalékos növekedést, a Nasdaq-piac összetett mutatója viszont 0,50 százalékos csökkenést jelzett.

Az északi-tengeri Brent olajfajta ára hordónként 26 centtel (0,34 százalékkal) 74,31 dollárra emelkedett. Az arany határidős jegyzése 2957,11 dolláron állt unciánként, 0,13 százalékos (3,91 dolláros) erősödéssel.

Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, márciusi jegyzésében 0,31 százalékkal emelkedett, 1 megawattóra 47,34 eurón zárt. A gázjegyzés három hónapja 47,90 eurón, egy éve 29,24 eurón, két éve 50,70 eurón zárt.