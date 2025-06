Éjjel durva támadást indított Izrael Irán ellen, reggel pedig elkezdődtek a válaszcsapások. A piacok is reagáltak, a reggeli kereskedésben a forint 2 egységgel gyengült az euróval szemben, a devizapár árfolyama gyorsan 403 fölé került. A csúcsot a 403,7 jelentette, innen konszolidálódni látszik a helyzet, 402-ig korrigált vissza az euró-forint jegyzés.

Ami igazán meredek volt – de a Közel-Keleti konfliktusok esetén nem meglepő – az az olajár volatilis mozgása. A vezető nyersolajtípusok árfolyama reggelre 7-8 százalékkal állt magasabban, mint csütörtökön. Ennek oka főleg az, hogy az olajszállító hajók áthaladása problémás lehet az Irán által ellenőrzött Hormuzi-szorosban. Rövid időre 78 dollár felett is járt a Brent hordónkénti ára, azaz 13 százalékos pluszban is járt a jegyzés ideiglenesen – ez volt a napon belüli legnagyobb pattanás 2022 március óta. A délelőtti órákra itt is javult a helyzet: de még mindig 5-5,5 százalékkal magasabb áron kereskednek a nyersolajjal, mint az előző nap.

A támadás a devizapiacon is felfordulást okozott, a dollár erősödik az euróval szemben, a keresztárfolyam péntek délelőtt 1,154-re csúszott vissza. De most sem igazán a dollár tűnik menekülőeszköznek, sokkal inkább az 1,1 százalékkal dráguló arany.

A magyar tőzsdén csendes mederben zajlik a kereskedés, nagyobb forgalma a napok óta gyengélkedő OTP-papíroknak van. Pénteken 1,5 százalékkal csökken az árfolyam. Ebben szerepe lehet a miniszterelnök reggeli rádióinterjújában elhangzottaknak is: 300 ezer családot védenek ma a kamatstopok, ha ezt kivezetnénk, akkor sokan a tönk szélére jutnának - jegyezte meg Orbán Viktor.