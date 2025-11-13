Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest. Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 384,58 forintról 383,92 forintra csökkent 18 órakor, napközben 383,68 forint és 384,80 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 416,22 forintról 416,31 forintra emelkedett, míg a dollár jegyzése 331,74 forintról 329,60 forintra csökkent.