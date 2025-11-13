Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest. Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 384,58 forintról 383,92 forintra csökkent 18 órakor, napközben 383,68 forint és 384,80 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 416,22 forintról 416,31 forintra emelkedett, míg a dollár jegyzése 331,74 forintról 329,60 forintra csökkent.
Varga Mihály: A magyar háztartások vagyona 115 ezer milliárd forint fölé emelkedettÓriási pénzek vannak a magyaroknál, ha ezt okosan használnák, az jót tenne a gazdaságnak. Így lehetne lefordítani Varga Mihály legfontosabb üzenetét. Az ígéretek szerint a jegybank ezután jobban koncentrál a magyar vidékre.
Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!