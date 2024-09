Masszív több mint 7 százalékos zuhanással kezdték a napot a Raiffeisen International részvényei a Bécsi Értéktőzsdén. A pánikszerű eladások azután indultak be, hogy a bank tegnap piac zárás után bejelentette, egy orosz bíróság megtiltotta számára leánybankjának értékesítését. Az ideiglenes végzés ellenére a bank közlése szerint érvényben marad az oroszországi üzleti tevékenység csökkentése. Eközben minden jogi eszközzel arra fognak törekedni, hogy a bíróság döntését visszavonja. Az új fejlemény a Raiffeisen Oroszország operatív tevékenységét nem érinti és más tulajdonjogokat sem sért az osztrák ORF tudósítása szerint.

A közép és kelet európai régióban számos leány bankkal rendelkező csoport papírjai az Oroszország Ukrajna elleni támadásának megindulása óta komoly nyomás alatt vannak és nem is nagyon tudnak ez alól szabadulni. A bank vezetése és tulajdonosai is komoly dilemma előtt állnak, az Egyesült Államok kormánya és az európai központi bank részéről is folyamatos a nyomás, hogy vonuljanak ki a számos szankcióval sújtott háborús agresszor országból, ezt a legtöbb nyugati nagybank már meg is tette. A Raiffeisen orosz leányvállalata azonban nem csak az orosz piacon az egyik legnagyobb de akár méretét akár profittermelő képességét tekintjük, az osztrák csoport egyik koronagyémántja volt korábban.

Jól illusztrálják ezt a Raiffeisen féléves számai. A csoport egésze június végéig 1,324 milliárd euró profitot termelt. Azonban az orosz és a belarusz leány számait levonjuk ebből a nyereség 604 millió euróra olvad. Ráadásul a két vitatott bank tőke megtérülési mutatói is kiemelkedőek, nélkülük a konszolidáltan 15 százalékos érték 9,1 százalékra olvad. Nem egyszerű tehát a menni vagy maradni dilemmája a bank vezetése számára. Minél tovább maradnak ugyanis Oroszországban annál inkább fenyegeti őket az amerikai külügyminisztérium által belengetett végső szankció lehetősége, amely a csoport dollár fizetési rendszerről történő leválasztása is lehet. Persze ez sem olyan egyszerű hiszen egy ilyen lépés akár az európai bankrendszert is rendszerszinten fenyegető kockázatnak tekinthető.

Már volt egy komolyabb kiszállási kísérlet, a tavalyi év végén kitalált matrica szerint az osztrák Strabag építőipari konszernben jelentős részesedéssel bíró Oleg Gyeripaszka részvényeit cserélték volna el az orosz leányvállalatra. Ez azonban kiderült, hogy nem lett volna szankciókonform, ezért a politikai kockázatok mérlegelése után a bank vezetése visszalépett a tranzakciótól.

A jelentős kockázatok nyomán viszont most már kirívóan alacsonynak tekinthető a különböző mutatók alapján a Raiffeisen részvények árazása. A mostani, valamivel 17 euró alatti árfolyamon a csoport teljes piaci értéke alig 5,5 milliárd euró, míg könyv szerinti értéke az orosz és a belarusz leány levonása után is meghaladja a 15,5 milliárdot. Csak összehasonlításképpen, ez 0,3 körüli árfolyam/könyv szerinti értéket jelent, míg a magyar OTP csoport esetében ez 1 felett található.

De nyereség alapú mutatók szempontjából persze sokkal jobb a helyzet, itt az idei évre várt eredményekkel számolva mindössze 20-30 százalékos az osztrák bank lemaradása.