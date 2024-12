A szerdai várva-várt powelli speech jelentős piaci pánikot keltett. Ez volt az idei utolsó ilyen és azért várta mindenki, mert ebből próbálták leszűrni az amerikai jegybank (vagy legalábbis ezt a funkciót betöltő) Fed 2025-ös terveit. Ami már amúgy is a dollárt erősítő Donald Trump-adminisztráció hatalomátvételének jegyében telik.

Az amerikai jegybank a bejelentés szerint 0,25 százalékkal csökkentette a kamatlábakat, idén már harmadik alkalommal - méghozzá a kiegyensúlyozottabb gazdaság érdekében.

A Fed tehát 4,5 százalékra csökkentette az alapkamatot, ami az idei harmadik jelentős kamatcsökkentés t jelenti. Az első szeptember 18-án volt, akkor 5 százalékra csökkentett, majd ezt követte egy november 7-i döntés, ami 4,75 százalékra mérsékelt.

Ez a hír még önmagában nem kellett volna, hogy a dollár zsákolását okozza, ám Jerome Powell, a Fed elnöke a további kamatcsökkentéseket illetően már jóval óvatosabb volt - pláne mert az amerikai infláció is egyelőre elég kitartónak tűnik.

A bejelentett kamatcsökkentésre eleve számítottak a piacok, arra viszont kevésbé, hogy jövőre nagyjából csak két ilyen vágásra számíthanak - azaz a láthatóan olcsóbb hitel-kánaánra még kicsit várni kell. Nem csoda tehát, hogy az amerikai részvény- és kriptovaluta piacok jelentős visszaesést produkáltak.

Míg az S&P 500 és a Nasdaq 100 Index 3 százalék felett esett, a Tesla már 8 százalék felett, a bitcoin hajnalban ismét benézett 100 ezer dollár alá, ám a legtöbb altcoinnak ismét két számjegyű korrekció jutott osztályrészül.

Mondhatnánk, hogy a feltörekvő devizákat is - mint a forint - megviselte Jerome Powell beszéde, ám mostanra kijelenthető, hogy

gyakorlatilag megint csak a szerencsétlen sorsú forintot tépik, egy dollárért ismét 400 forintot kell fizetni.

A lengyel zlotyval - soha nem látott szinten - picivel 100 forint alatt kereskednek, és a cseh korona is a nemrégiben felállított árfolyamcsúcshoz közelít.

A pánikra igazából nincs kézzelfogható magyarázat, Jerome Powell ugyanis semmi mást nem hangsúlyozott, mint hogy

a Fed továbbra is elkötelezett az amerikai gazdaság és a munkaerőpiac támogatása mellett;

a jövőbeni kamatcsökkentésekre nincs rögzített terv;

a további csökkentés kulcsfontosságú tényezőktől, például az új gazdasági adatoktól, a gazdaság kilátásaitól és az inflációs kockázatoktól függ.

Valójában a Fed óvatos hozzáállása volt az, ami gyanút keltett, és egyben azt sugallta, hogy továbbra is az infláció kordában tartására fognak összpontosítani, ami bizony a dollár további erősödéséhez vezethet. Cserébe a lakosság potenciálisan csökkenheti az alternatív eszközökbe, például a kriptovalutákba történő befektetéseit. Megjegyzendő egyébként, hogy jelenleg minden ötödik amerikainak van ezekben valamilyen szintű érdekeltsége.

A másik kriptó-szempontból kedvezőtlen(-nek tűnő) üzenet, hogy az amerikai központi bank nem birtokolhat bitcoint - amit egyáltalán nem újdonság. Jerome Powell hangsúlyozta, hogy a jelenlegi törvények nem is engedélyezik a Fed BTC tartalékát. Arról nem is beszélve, hogy Amerika csúcsbankja nem is érdekelt olyan törvénymódosításokban, amely lehetővé tenné a hivatalosan elismert, kormány által kezelt BTC-készletek létrehozását. Ez egyfajta válaszként is értkelhető Trump nemzeti stratégiai bitcoin tartalékra vonatkozó terveire is.

Tetszettek volna fingérmét vásárolni

Érthető, hogy befektetők milliói kerültek sokkos állapotba az újabb tőzsdei és kriptó korrekció láttán - habár ez általában mindig a profitrealizálások időszaka, így egyáltalán nem kell mindenkit félteni. Azokat pláne nem, akik valamilyen isteni sugallat folytán a fartcoinba pakolták megtakarításaikat.

A szellentésről elnevezett mém-érme ügyet sem vetett a piaci folyamatokra vagy Jerome Powellre, esetleg a jegybanki üzenetek értelmezésére.

Míg a többiek kínlódtak, a solana-alapú fingérme új történelmi csúcsot ért el, rövid időre meghaladva minden eddigi legmagasabb piaci kapitalizációját, az 1 milliárd dollárt. E mellett 48 százalékos hozamot generált egyetlen nap alatt, ám az alig egy hetes 200 százalékos teljesítménye sem mondható elhanyagolhatónak.

A trágár kriptovaluta teljesítménye egyébként tökéletes összhangban van az elemzők által megfigyelt és jelzett bikaciklus impulzusmintával. Azóta a fartcoin sorra töri át az ellenállási szinteket, és lassan támadja a 1,27 dolláros legmagasabb célt.

Kép: TradingView

Mindazonáltal a szakértők óvatosságra intenek: a Relative Strength Index (RSI) túlvásárolt állapotokat mutat, beszállni már nem biztos, hogy jó ötlet, hamarosan komoly korrekcióra lehet számítani.